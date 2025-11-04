FICCO/AM

Dinheiro apreendido estava sem justificativa econômica e levanta suspeita de movimentação ilícita.

Mais de R$ 1 milhão em dinheiro vivo foi apreendido nesta terça-feira (4) durante operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Amazonas (FICCO/AM), em Manaus.

O valor, encontrado em duas ações distintas, é suspeito de estar ligado a um esquema de lavagem de dinheiro.

Em uma das ocorrências, foram apreendidos R$ 610 mil em espécie, sem comprovação de origem lícita. Na segunda, os agentes encontraram cerca de R$ 500 mil, também sem justificativa econômica plausível.

As apreensões, realizadas no mesmo dia e com características semelhantes, reforçam a suspeita de movimentação financeira usada para ocultar a origem dos recursos.

A operação foi conduzida pela FICCO/AM, força composta por Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e outros órgãos estaduais e municipais de segurança, que atuam de forma integrada no combate ao crime organizado e à lavagem de dinheiro no estado.

