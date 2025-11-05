O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (4), um pacote de ações voltado aos servidores públicos estaduais. As medidas contemplam profissionais da Educação, Segurança Pública, Setor Primário e Sistema Penitenciário, reforçando o compromisso do Governo do Amazonas com a valorização das categorias e a melhoria dos serviços prestados à população.
Diálogo com categorias
Segundo o governador, o pacote é resultado de reuniões com sindicatos e associações representativas, realizadas ao longo da última semana.
O objetivo foi construir propostas dentro dos limites fiscais do Estado.
“Quando valorizo o servidor público, estou melhorando sua qualidade de vida e garantindo melhor atendimento à população”, destacou Wilson Lima.
Antecipação salarial
Na segunda-feira (3/11), o governador já havia anunciado a antecipação do salário de dezembro e do 13º salário dos servidores estaduais. O pagamento deve injetar R$ 1,2 bilhão na economia amazonense.
Representantes presentes
O anúncio contou com a presença de 15 deputados estaduais, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), Roberto Cidade, além de secretários das áreas contempladas.
Medidas para a Educação
O pacote vai beneficiar 49.459 servidores da rede estadual, incluindo ativos, inativos e pensionistas.
Reajustes e progressões
Entre as medidas estão:
- Reajuste da data-base de 2025, com aumento de 5,06%;
- Progressão horizontal para 22.532 servidores;
- Progressão por titulação para 730 profissionais.
As ações fortalecem a política de valorização docente e reconhecem o papel dos profissionais na formação de milhares de estudantes.
Lei de Proteção Social aos militares
Na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, a medida beneficiará:
- 9.056 policiais militares
- 1.515 bombeiros militares
A Lei de Proteção Social dos Militares será enviada à Aleam e vai regulamentar a transferência para a reserva, reorganizando carreiras e garantindo estabilidade.
Setor primário
No setor primário, 650 servidores receberão reajuste salarial de 10%, contemplando profissionais da:
- Sepror
- Idam
- Adaf
O reajuste unifica datas-bases passadas e ajuda a recompor salários no setor.
Para o presidente do Sinfagro, Michaell Santos, a medida melhora a renda e a qualidade de vida dos trabalhadores.
Sistema Penitenciário
O pacote também contempla 148 servidores estatutários, incluindo 35 policiais penais, com a criação do primeiro Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria.
A nova lei deve garantir aumento médio de quase 10% e modernizar a estrutura funcional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap)
Pagamentos
A antecipação do 13º salário será paga nos dias 11 e 12 de dezembro.
A folha de dezembro será antecipada para 22 e 23 de dezembro, garantindo injeção de recursos no comércio local.
