Medidas

Medidas contemplam Educação, Segurança, Setor Primário e Sistema Penitenciário.

Publicado em 04 de novembro de 2025

Por EM TEMPO

Por EM TEMPO

O governador Wilson Lima anunciou, nesta terça-feira (4), um pacote de ações voltado aos servidores públicos estaduais. As medidas contemplam profissionais da Educação, Segurança Pública, Setor Primário e Sistema Penitenciário, reforçando o compromisso do Governo do Amazonas com a valorização das categorias e a melhoria dos serviços prestados à população.

Diálogo com categorias

Segundo o governador, o pacote é resultado de reuniões com sindicatos e associações representativas, realizadas ao longo da última semana.

O objetivo foi construir propostas dentro dos limites fiscais do Estado.

“Quando valorizo o servidor público, estou melhorando sua qualidade de vida e garantindo melhor atendimento à população”, destacou Wilson Lima.

Antecipação salarial

Na segunda-feira (3/11), o governador já havia anunciado a antecipação do salário de dezembro e do 13º salário dos servidores estaduais. O pagamento deve injetar R$ 1,2 bilhão na economia amazonense.

Representantes presentes

O anúncio contou com a presença de 15 deputados estaduais, incluindo o presidente da Assembleia Legislativa (Aleam), Roberto Cidade, além de secretários das áreas contempladas.

Medidas para a Educação

O pacote vai beneficiar 49.459 servidores da rede estadual, incluindo ativos, inativos e pensionistas.

Reajustes e progressões

Entre as medidas estão:

Reajuste da data-base de 2025 , com aumento de 5,06% ;

, com aumento de ; Progressão horizontal para 22.532 servidores ;

; Progressão por titulação para 730 profissionais.

As ações fortalecem a política de valorização docente e reconhecem o papel dos profissionais na formação de milhares de estudantes.

Lei de Proteção Social aos militares

Na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, a medida beneficiará:

9.056 policiais militares

1.515 bombeiros militares

A Lei de Proteção Social dos Militares será enviada à Aleam e vai regulamentar a transferência para a reserva, reorganizando carreiras e garantindo estabilidade.

Setor primário

No setor primário, 650 servidores receberão reajuste salarial de 10%, contemplando profissionais da:

Sepror

Idam

Adaf

O reajuste unifica datas-bases passadas e ajuda a recompor salários no setor.

Para o presidente do Sinfagro, Michaell Santos, a medida melhora a renda e a qualidade de vida dos trabalhadores.

Sistema Penitenciário

O pacote também contempla 148 servidores estatutários, incluindo 35 policiais penais, com a criação do primeiro Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) da categoria.

A nova lei deve garantir aumento médio de quase 10% e modernizar a estrutura funcional da Secretaria de Administração Penitenciária (Seap)

Pagamentos

A antecipação do 13º salário será paga nos dias 11 e 12 de dezembro.

A folha de dezembro será antecipada para 22 e 23 de dezembro, garantindo injeção de recursos no comércio local.

Leia mais:

Governador Wilson Lima anuncia reforma no Estádio Carlos Zamith