Acidente

Viatura do Corpo de Bombeiros colidiu com uma carreta parada por pane mecânica na rodovia, entre Humaitá e Porto Velho.

Um soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) morreu na noite desta terça-feira (4), depois que a viatura em que ele viajava se envolveu em um acidente na BR-319, entre Humaitá (AM) e Porto Velho (RO).

De acordo com informações preliminares da corporação, a viatura, que transportava dois militares, bateu em uma carreta parada na rodovia por causa de uma pane mecânica.

Uma Unidade de Resgate (UR) socorreu o outro bombeiro e o levou para um hospital da região.

Em nota, o CBMAM confirmou e lamentou a morte do soldado. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e realizou a perícia no local.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros não divulgou a identidade dos militares nem mais detalhes sobre o acidente.

Leia mais

