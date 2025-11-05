1º DIP

Cliente afirma ter deixado três carros de luxo para revenda e descobriu que um deles foi vendido sem receber o valor; polícia investiga o caso.

A empresa Edival Comércio de Veículos Ltda. (CNPJ 10.556.509/0001-79), localizada na avenida Cosme Ferreira, Zona Leste de Manaus, é investigada por suspeita de envolvimento com receptação de veículos roubados. A denúncia foi registrada no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Sul da capital.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma cliente — que preferiu não se identificar — relatou ter deixado três carros de luxo na loja para revenda. No entanto, um dos veículos foi vendido, e o valor da negociação teria sido repassado a um homem identificado como Alan de Lima Rodrigues.

Segundo o documento, a intermediação do negócio foi feita por Francisco Juarez de Oliveira. A proprietária contou ter descoberto, por terceiros, que um dos automóveis já havia saído de Manaus, sem que ela tivesse recebido o pagamento da venda.

Após o registro da ocorrência, o proprietário da loja teria retirado parte dos veículos do pátio da concessionária, o que levantou suspeitas sobre a existência de outros carros de origem irregular.

Dados da Receita Federal indicam que a Edival Comércio de Veículos atua desde 30 de dezembro de 2008, sob o nome fantasia Edival Veículos, como Microempresa (ME). A principal atividade registrada é o comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados, além de serviços de lanternagem, pintura e corretagem de seguros.

A empresa está registrada no endereço Avenida Cosme Ferreira, nº 2116, bairro Coroado, na Zona Leste da capital amazonense.

A equipe do portal não conseguiu contato com os representantes da Edival Comércio de Veículos até a publicação desta matéria.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais

Loja de veículos é investigada por receptação de carros em Manaus

