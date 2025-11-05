Investigação

Casal já era alvo de investigação da Polícia Civil por atuar no tráfico de drogas na capital

Uma mulher, de 32 anos, e um homem, de 37, foram presos na segunda-feira (3), por tráfico de drogas e associação para o tráfico no bairro Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus.

Na ação, também foram apreendidos 608 quilos de maconha e cocaína, avaliados em R$ 13,5 milhões. Essa é a segunda grande apreensão apresentada pelo DRCO nesta semana e, somadas as duas, o valor estimado é de R$ 38,5 milhões.

De acordo com o delegado Mário Paulo, o casal já era alvo de investigação da Polícia Civil por atuar no tráfico de drogas na capital, utilizando dois veículos, uma S10 branca e uma L200 Triton, que realizavam trajetos por diversas zonas da cidade até uma residência na zona norte, utilizada como ponto de armazenamento para posterior distribuição do entorpecente.

Diante das evidências, foram representadas as prisões preventivas e solicitados os mandados de busca e apreensão, ambos decretados pela Justiça e cumpridos em uma casa localizada em um condomínio residencial.

Durante as buscas, foram encontrados, nos cômodos e veículos, 531 tabletes de maconha e 17 de cocaína, além de caixas de papelão e uma máquina seladora de embalagens a vácuo.

Procedimentos

O casal foi preso e responderá pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo à disposição da Justiça.



