Prisão

Prisões ocorreram em Barreirinha após cumprimento de mandado e denúncia local.

Dois homens foram presos, na terça-feira (4/11), no Distrito de Ponta Alegre, em Barreirinha (AM). Um deles, de 49 anos, foi condenado a 20 anos de reclusão por estupro de vulnerável. O outro, de 26 anos, foi autuado em flagrante por violência doméstica, ameaça e posse ilegal de arma de fogo.

As ações foram conduzidas pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 42ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, localizado a 331 quilômetros de Manaus.

Prisões ocorreram durante operação policial no interior do Amazonas

De acordo com o delegado Elton Vieira, os crimes não têm relação entre si. A equipe da PC-AM se deslocou até a zona rural de Barreirinha para cumprir um mandado de prisão contra o homem de 49 anos, condenado por estupro de vulnerável. Ele foi localizado e detido sem resistência.

Denúncia levou à segunda prisão

Enquanto cumpriam o mandado, os policiais receberam uma denúncia de violência doméstica na mesma localidade.

“Agentes de segurança da comunidade indígena nos informaram sobre a prática de violência doméstica contra uma mulher de 27 anos, que relatou ameaças do marido com uso de uma arma de fogo”, informou o delegado.

Com base na denúncia, a equipe foi até o endereço e encontrou o suspeito armado e com munições em casa, sendo preso em flagrante.

Vítima recebeu medidas protetivas

A vítima foi encaminhada à sede da delegacia, onde solicitou medidas protetivas de urgência contra o agressor.

Os dois indivíduos passarão por audiência de custódia e permanecerão à disposição da Justiça.

