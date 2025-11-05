acidente de trânsito

Na capital, os dados indicam queda de 30% em acidentes de trânsito com vítima fatal

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) registrou uma queda significativa nos números de mortes no trânsito tanto na capital quanto no interior do Estado. O levantamento compara o período entre janeiro e outubro de 2024 e 2025.

Em Manaus, entre janeiro e outubro de 2024, foram 122 acidentes com vítimas fatais. No mesmo período de 2025, o número caiu para 85 casos, o que representa uma redução de 30%.

Ainda na capital, o número de homicídios culposos de trânsito também caiu. Em 2024, o registro foi de 153 casos. Já em 2025, o total foi de 114, uma redução de 25,5%.

O diretor-presidente do Detran-AM, David Fernandes, afirmou que os resultados são fruto de ações estratégicas contínuas.

“Isso é um trabalho realizado pelo Detran e as forças de segurança. Também é um trabalho contínuo que tem sido feito pela Educação para o Trânsito e pela Fiscalização do Detran para que a gente possa reduzir o número de acidentes com vítimas fatais cada vez mais”, avaliou Fernandes.

De acordo com o levantamento, o interior do Amazonas também registrou queda expressiva nos casos de homicídio culposo de trânsito.

Entre janeiro e outubro de 2024, foram 61 casos; no mesmo período de 2025, o número caiu para 34, o que representa uma redução de 44%.

Foto: Divulgação

David Fernandes reforçou a importância da consciência no trânsito para manter a redução dos índices.

“Pedimos a contribuição da população para que tenha consciência: se subir em uma motocicleta, use o capacete e tenha atenção na hora de conduzir. E as pessoas que dirigem os veículos, tenham a consciência de usar o cinto de segurança, e ter o cuidado de, se beber, não dirigir”, finalizou o diretor-presidente.

