TRIBUTOS

Prefeitura de Manaus permite abatimento de até 50% do IPTU com créditos da NFS-e

Os contribuintes de Manaus já podem indicar a inscrição imobiliária que desejam beneficiar com os créditos acumulados da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) para desconto no IPTU 2026. O procedimento deve ser realizado até 30 de novembro.

O benefício integra o programa de incentivo da Prefeitura de Manaus, que permite converter créditos obtidos ao solicitar a NFS-e com CPF em desconto no imposto, podendo chegar a 50% do valor do IPTU.

O subsecretário da Receita da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Informação (Semef), Armínio Pontes, orienta que novembro é o mês para que os contribuintes indiquem o imóvel que receberá o benefício:

“Novembro é o mês em que os contribuintes deverão fazer a sua opção de matrícula do IPTU para se beneficiar do crédito da nota. Esse é um programa que a prefeitura já adota há alguns anos, em que os contribuintes que solicitam nota fiscal de serviço e colocam o CPF na nota, vão acumulando um crédito que poderá se transformar em desconto no IPTU, podendo atingir até 50% do valor do IPTU. Então, os contribuintes têm até o final de novembro para fazer a opção de qual matrícula do IPTU eles desejam beneficiar”, explicou.

Como consultar créditos e indicar o imóvel

A consulta dos créditos e a indicação da inscrição imobiliária devem ser feitas no site: creditodanota.manaus.am.gov.br.

No ambiente online, os contribuintes podem:

Consultar o saldo acumulado ;

; Conferir as notas fiscais registradas ;

; Escolher o imóvel que receberá o desconto no IPTU 2026.

A Semef recomenda que os contribuintes não deixem para última hora a indicação do imóvel, evitando congestionamento no sistema e garantindo o aproveitamento do benefício.

