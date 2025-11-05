amazonas

Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel percorrem Presidente Figueiredo, Manaus, Manacapuru e Iranduba

A Caravana de Natal da Solar Coca-Cola chega ao Amazonas com caminhões iluminados que levam Papai Noel e Mamãe Noel às ruas das cidades. A ação começa em Presidente Figueiredo no dia 12 de novembro e passa por Manaus, Manacapuru e Iranduba até 16 de novembro.

O objetivo é celebrar o Natal, criando momentos de alegria para crianças, jovens e adultos, transformando ruas e praças em locais de encantamento e confraternização.

Datas e rotas da Caravana

12/11 – Presidente Figueiredo

Saída: 18h | Trajeto: Posto Petrobrás – BR 174 KM 106 / Frinorte Distribuidora / Pontes Comércio de Alimentos / Praça da Vitória / Juma Supermercados

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Mais informações e trajeto completo

Saída: 18h | Trajeto: Fábrica Solar Coca-Cola / Assaí Torquato Tapajós / Vitória Supermercados Coroado / DB Supermercados Coroado / Parque dos Gigantes / Fábrica Solar Coca-Cola

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Mais informações e trajeto completo

Saída: 18h | Trajeto: Fábrica Solar Coca-Cola / Baratão Torquato (Terra Nova) / Nova Era Torres / Fábrica Solar Coca-Cola

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Mais informações e trajeto completo

Saída: 18h | Trajeto: Balneário do Miriti / Supermercado Barateiro / Supermercado Bastos / Rodoviária Manacapuru / Praça de Iranduba

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Mais informações e trajeto completo

Saída: 18h | Trajeto: Fábrica Solar Coca-Cola / Nova Era Torquato / Orla da Ponta Negra / Fábrica Solar Coca-Cola

Atrações: Caminhões iluminados com Papai Noel e Mamãe Noel

Mais informações e trajeto completo

O horário de saída é referência; o tempo de percurso até cada ponto pode variar conforme trânsito e condições locais.

Caminhões iluminados percorrem seis estados do Norte

No Norte do Brasil, a Caravana da Solar Coca-Cola percorre seis estados e 17 cidades, incluindo capitais, municípios do interior e regiões metropolitanas. Durante três meses de estrada, a ação promete levar luz, alegria e magia do Natal para toda a comunidade, criando experiências inesquecíveis para famílias de todas as idades.

“Levar a magia do Natal para cada canto do país é um desafio emocionante. Este ano, com quatro caminhões iluminados e a presença do Papai Noel e da Mamãe Noel, conseguimos transformar ruas e praças em pontos de encontro para toda a comunidade. Ver a alegria de crianças, jovens e adultos nos motiva a fazer cada parada especial e inesquecível”, afirma Natasha Castro, gerente de Marketing da Solar Coca-Cola.

Sobre a Solar Coca-Cola

A Solar Coca-Cola é uma das maiores fabricantes do Sistema Coca-Cola, com 13 fábricas no Brasil e cerca de 120 centros de distribuição próprios e terceirizados. A empresa atua em cerca de 70% do território brasileiro, com presença nas regiões Norte, Nordeste e parte do Centro-Oeste.

Com mais de 19 mil colaboradores, a Solar atende cerca de 380 mil pontos de venda, impactando positivamente mais de 80 milhões de brasileiros.

Foto: Divulgação

