Ocorrência

PC-AM cumpre internação provisória contra menor flagrado com drogas no bairro Tarumã, Zona Oeste

Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), na quinta-feira (6), após cumprimento de mandado de busca e apreensão com internação provisória por ato infracional análogo ao tráfico de drogas.

Segundo o delegado Luiz Rocha, no dia 4 de outubro, uma guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) patrulhava o bairro Tarumã, na Zona Oeste, quando recebeu informações sobre movimentação suspeita em uma residência na rua Flamengo.

“Durante a abordagem, o adolescente foi identificado e autorizou a entrada da equipe policial no imóvel, onde foram apreendidos três aparelhos celulares, uma caderneta preta e 23 tabletes de substâncias entorpecentes”, disse o delegado.

Internação provisória

Após o flagrante, o adolescente foi conduzido à Deaai, onde foi lavrado o auto de apreensão em flagrante.

“Considerando a gravidade dos fatos, o Ministério Público representou pela internação provisória, que foi deferida e cumprida na quinta-feira, na sede da delegacia”, acrescentou Rocha.

Procedimentos legais

O menor responderá por ato infracional análogo a tráfico de drogas e permanece à disposição do Juizado da Infância e da Juventude Infracional.

(*) Com informações da assessoria

Leia mais: Homem morre ao ser atingido por raio durante temporal em Borba, no AM