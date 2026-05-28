Prisão

Suspeito acreditou que seria vítima de uma emboscada após visualizar mensagem no celular da vítima.

Manaus (AM) – Um homem de 21 anos foi preso suspeito de tentar matar o próprio amigo após ler uma mensagem no celular da vítima indicando um suposto plano para executá-lo. O crime aconteceu no dia 12 de maio, na avenida Maceió, bairro Nossa Senhora das Graças, zona centro-sul de Manaus.

A prisão foi realizada em Manacapuru, no interior do Amazonas, pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), do 16º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e do Sistema Paredão.

Segundo o delegado Adriano Félix, os dois estavam no mesmo carro, que pertence à vítima, quando o suspeito viu, pelo sistema “CarPlay” do veículo, uma mensagem perguntando se a vítima iria matá-lo naquele momento.

“Temendo que algo lhe acontecesse, ele parou o carro e efetuou quatro disparos contra a vítima utilizando a arma que estava guardada debaixo do banco do motorista”, explicou o delegado.

Crime foi registrado por câmeras

Câmeras de segurança flagraram o momento dos disparos em frente a um estabelecimento comercial na avenida Maceió.

Nas imagens, é possível ver a vítima correndo ferida em direção ao comércio enquanto o suspeito deixa o local dirigindo o veículo.

De acordo com a polícia, dois tiros atingiram a barriga da vítima, que segue internada em um hospital de Manaus.

Polícia investiga desaparecimento de R$ 250 mil

Durante as investigações, surgiu a informação de que havia cerca de R$ 250 mil dentro do veículo no momento do crime.

A polícia apura se o dinheiro teria sido levado pelo suspeito após os disparos.

Ainda segundo o delegado, o carro foi abandonado no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste da capital, e localizado posteriormente pela equipe de investigação.

A partir da identificação do suspeito, a Justiça autorizou a prisão preventiva.

Suspeito foi preso em Manacapuru

O homem foi localizado e preso na terça-feira (26), em Manacapuru.

A polícia informou que a vítima possui passagem por tráfico de drogas e utiliza tornozeleira eletrônica. Já o suspeito possui antecedentes por ato infracional análogo à associação para o tráfico quando era adolescente.

Ele responderá por tentativa de homicídio e permanecerá à disposição da Justiça.

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