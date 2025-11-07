Preparativos

ManausCult abre edital para seleção de agremiações do Carnaval com investimento de R$ 3 milhões

A Prefeitura de Manaus publicou nesta quinta-feira (6) o Edital de Chamamento Público nº 6/2025. O objetivo é selecionar organizações da sociedade civil responsáveis pelos desfiles das escolas de samba dos grupos Especial, A e B no Carnaval de 2026.

O edital está disponível no site da ManausCult, na aba “Editais”. As agremiações podem se inscrever e enviar propostas pelo link: www.manaus.am.gov.br/manauscult entre 7 de novembro e 6 de dezembro de 2025. O processo detalha repasses financeiros, diretrizes de participação, critérios de julgamento e documentação exigida.

O diretor-presidente da ManausCult, Jender Lobato, destacou a importância da publicação antecipada do edital.

“A publicação antecipada permite que as escolas de samba tenham tempo para organizar equipes, planejar o desfile e reunir a documentação necessária. Nossa equipe técnica está disponível para orientar cada agremiação. Esse cuidado é essencial para garantir um Carnaval grandioso e eficiente na aplicação dos recursos públicos”, afirmou Lobato.

Valores e repasses para escolas de samba

O valor total previsto é de R$ 3.058.275, distribuído da seguinte forma:

Grupo Especial: até R$ 181,5 mil por escola

até R$ 181,5 mil por escola Grupo A: até R$ 108,9 mil por escola

até R$ 108,9 mil por escola Grupo B: até R$ 69,5 mil por escola

Os recursos serão destinados exclusivamente às agremiações que cumprirem todos os requisitos do edital.

Impacto cultural e econômico do Carnaval

Além de sua importância cultural, o Carnaval de Manaus movimenta a economia local, beneficiando turismo, comércio, moda e serviços criativos.

“O Carnaval é uma celebração da nossa identidade, mas também gera renda e fortalece a economia. Cada investimento na festa impacta centenas de trabalhadores e empreendedores locais. Cultura, economia e cidadania andam juntas”, ressaltou Lobato.

Diretrizes legais e acompanhamento

O chamamento segue a Lei Federal nº 13.019/2014, que regula parcerias entre poder público e organizações da sociedade civil. O processo inclui análise técnica, visita de fiscalização in loco e homologação final das propostas.

A Equipe de Convênios e Contratos da ManausCult acompanhará todo o processo, orientando, monitorando e garantindo a correta execução das etapas previstas no edital.

O investimento total reforça o compromisso da Prefeitura de Manaus com a valorização das escolas de samba e o fortalecimento dos desfiles como uma das principais expressões culturais da cidade.

(*) Com informações da assessoria

