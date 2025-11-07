Feminicídio

Crimes de tentativa de feminicídio e violência psicológica ocorreram na frente dos filhos da vítima, na zona Norte de Manaus.

Um homem de 30 anos foi preso nesta quinta-feira (6) após tentar matar a ex-companheira em duas ocasiões diferentes, na zona Norte de Manaus. Os crimes, que envolveram asfixia e tentativa de esfaqueamento, ocorreram na frente dos filhos da vítima.

De acordo com as investigações, o agressor tentou, primeiro, asfixiar a mulher com um lençol dentro da casa dela. No dia seguinte, ele retornou ao local e tentou golpeá-la com uma faca no peito, além de ameaçá-la de morte diante das crianças.

A vítima, de 29 anos, procurou a polícia e denunciou as agressões. Com base no relato e nas evidências apresentadas, a Justiça decretou a prisão preventiva do suspeito, que foi localizada e cumprida nesta quinta-feira.

O homem deve responder por duas tentativas de feminicídio e por violência psicológica. Ele permanece à disposição do Poder Judiciário, aguardando audiência de custódia.

