Foragido internacional

PF prendeu na Bolívia traficante apontado como líder do PCC e condenado por tráfico internacional e sequestro de avião da Vasp

A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira (26), na Bolívia, o traficante Gerson Palermo, apontado como um dos principais líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital). Condenado a quase 126 anos de prisão, ele estava foragido desde 2020.

Palermo ficou conhecido nacionalmente após participar do sequestro de um Boeing 727 da antiga Vasp, além de ser investigado por tráfico internacional de drogas e suspeitas de ligação com um desembargador afastado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Palermo participou de sequestro de avião da Vasp

Um dos crimes mais conhecidos envolvendo Gerson Palermo ocorreu em agosto de 2000. Na ocasião, criminosos sequestraram um Boeing 727 da antiga companhia Vasp, que saiu de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba.

Cerca de 20 minutos após a decolagem, o grupo obrigou a aeronave a pousar em Porecatu, no Paraná. Depois disso, os criminosos roubaram malotes do Banco do Brasil com aproximadamente R$ 5,5 milhões.

A Justiça condenou Palermo a 66 anos e 9 meses de prisão pelo crime.

Investigação apontou liderança no tráfico internacional

Anos depois, em 2017, a Polícia Federal incluiu Palermo entre os principais alvos da Operação All In, que investigava tráfico internacional de drogas.

Segundo as investigações, a organização criminosa transportava cocaína da Bolívia até Corumbá (MS) em aeronaves. Depois, caminhões levavam a droga para outros estados brasileiros.

A Justiça condenou Palermo por tráfico e associação para o tráfico, somando mais 59 anos de prisão. Ao todo, as penas ultrapassam 125 anos.

Traficante rompeu tornozeleira e fugiu do Brasil

Em 2020, durante a pandemia da Covid-19, o traficante recebeu prisão domiciliar com uso de tornozeleira eletrônica após decisão do desembargador Divoncir Maran, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

No entanto, Palermo rompeu o equipamento eletrônico no mesmo dia em que deixou o presídio federal de Campo Grande e fugiu do país.

Depois da fuga, o Ministério da Justiça incluiu o nome dele na lista nacional de procurados.

Desembargador virou alvo de investigação

A decisão que colocou Palermo em liberdade passou a ser investigada pela Polícia Federal e pelo CNJ. Segundo o inquérito, mensagens encontradas em celulares de assessores levantaram suspeitas de venda de sentença judicial.

Uma das mensagens dizia: “Vai entrar esse HC, chefe pediu para prover”. Em outro trecho, uma assessora afirmou: “Foi determinação do desembargador”.

O habeas corpus que libertou Palermo tinha 208 páginas e foi analisado em cerca de 40 minutos.

Em março deste ano, o CNJ puniu o desembargador Divoncir Maran com aposentadoria compulsória.

Prisão aconteceu na Bolívia

A Polícia Federal localizou Palermo na Bolívia e realizou a prisão nesta terça-feira. Até o momento, as autoridades brasileiras não divulgaram detalhes sobre o processo de extradição.

A defesa de Gerson Palermo ainda não se manifestou.

Leia mais:

Cúpula do PCC planejava atentado contra ex-diretor de presídio, aponta investigação