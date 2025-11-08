Busca

PC-AM divulga imagens de desaparecidos e pede ajuda da população para localizá-los.

Manaus (AM) – Três pessoas estão desaparecidas em Manaus, segundo informou a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio das Delegacias Especializadas em Ordem Política e Social (Deops) e em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). As ocorrências ocorreram em dias e locais diferentes na capital, e a PC-AM reforça que não é necessário aguardar 24 horas para registrar um desaparecimento.

Os desaparecidos são: Reynaldo Severino da Silva, de 38 anos, visto pela última vez no dia 18 de outubro na avenida Governador José Lindoso, bairro Cidade Nova, zona norte; Maria Nathalia Oliveira, de 15 anos, desaparecida desde segunda-feira (03/11), na rua Professora Ita Alves, bairro Monte das Oliveiras, também na zona norte; e Jhonata Daniel Pimentel Mota, de 22 anos, que desapareceu na quarta-feira (05/11), após sair da casa onde mora, na rua do Luso, bairro Tarumã-Açu, zona oeste, em um veículo Renault Kwid. O último contato com a família ocorreu na quinta-feira (06/11) pelo WhatsApp.

A PC-AM pede que qualquer informação que possa ajudar na localização das pessoas seja repassada pelos números: (92) 3667-7713 (Deops), (92) 99962-2441 (Depca), 197 ou (92) 3667-7575 (PC-AM) e 181 da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). Para registrar o desaparecimento, basta comparecer a qualquer delegacia com documentos pessoais e fornecer informações detalhadas, incluindo foto recente e características físicas do desaparecido.

