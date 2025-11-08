destruição

Presidente manifestou solidariedade às vítimas e anunciou envio de ministros e equipes da Defesa Civil para Rio Bonito do Iguaçu e Guarapuav

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade às famílias das vítimas do tornado que atingiu municípios do centro-sul do Paraná nesta sexta-feira (7).

“Quero expressar meu profundo sentimento a todas as famílias que perderam seus entes queridos no tornado em Rio Bonito do Iguaçu e em Guarapuava, no Paraná. E prestar minha solidariedade a todas as pessoas que foram afetadas”, escreveu Lula em suas redes sociais.

Ao menos seis pessoas morreram com a passagem do tornado — cinco em Rio Bonito do Iguaçu e uma em Guarapuava. Segundo a Defesa Civil, 432 pessoas ficaram feridas e duas estão desaparecidas.

O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) classificou a tempestade como tornado de categoria F3, com ventos de até 250 quilômetros por hora.

Dados da Defesa Civil indicam que 90% da área urbana de Rio Bonito do Iguaçu sofreu algum tipo de destruição. O município, com cerca de 14 mil habitantes, fica a 400 quilômetros de Curitiba.

Governo envia ministros e equipes para apoiar reconstrução

Lula anunciou o envio imediato de uma equipe interministerial para a região, liderada pela ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e pelo ministro interino da Saúde, Adriano Massuda, acompanhados por técnicos da Defesa Civil Nacional.

“Técnicos da Defesa Civil Nacional especializados em ajuda humanitária e reconstrução já estão a caminho das cidades, e profissionais da Força Nacional do SUS prestarão auxílio à população e às equipes do governo paranaense envolvidas no resgate e no auxílio às vítimas”, afirmou Lula nas redes sociais.

Em publicação no X (antigo Twitter), Hoffmann reforçou a mobilização do governo federal. “A missão é levar apoio do governo do Brasil às vítimas do tornado que atingiu cidades na região, com socorro e ajuda humanitária, além de iniciar os procedimentos para auxiliar na reconstrução.”

Estado pode decretar emergência

O governador do Paraná, Ratinho Junior, informou que avalia decretar estado de emergência para agilizar o processo de reconstrução.

“Em Rio Bonito do Iguaçu, praticamente as pessoas hoje não têm aonde dormir mais. Nós já estamos preparando desde ontem à noite alojamentos”, afirmou o governador.

