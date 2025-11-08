Tríplice Fronteira

Modernização da frota fortalece o enfrentamento ao crime na Tríplice Fronteira

O governador Wilson Lima ampliou o reforço na segurança pública da região do Alto Solimões com a entrega de sete novas viaturas à Polícia Militar do Amazonas (PMAM) no município de Tabatinga (a 1.108 quilômetros de Manaus).

A ação integra o maior ciclo de modernização da frota policial já realizado no estado, fortalecendo o trabalho das forças de segurança em uma das áreas mais estratégicas da Tríplice Fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru.

“Levar essas viaturas para o interior é fortalecer as forças de segurança e garantir mais tranquilidade para a população, principalmente nessa região da Tríplice Fronteira. Nosso objetivo é continuar trabalhando para estabelecer a mesma tecnologia encontrada na capital para os municípios do interior”, afirmou o governador Wilson Lima.

A nova frota reforça o compromisso do governo em ampliar e modernizar as ações de segurança pública no interior.

O comandante do 8° Batalhão da Polícia Militar, major Jonatas Soares, destacou a importância das viaturas no combate ao crime e na segurança dos policiais.

“Com a frota renovada, a gente consegue ter aquele maior impacto visual aqui na região, colocando as viaturas nos pontos necessários, efetuando o policiamento e levando sensação de segurança para todos. E a gente consegue desenvolver o policiamento de 12 e 24 horas e dar mais qualidade de vida para o nosso policial militar durante o serviço”, destacou o comandante.

Os novos veículos contam com tecnologia embarcada e o Sistema Paredão, ferramenta de monitoramento inteligente que utiliza câmeras com reconhecimento de imagem e inteligência artificial para identificar veículos em tempo real.

A tecnologia permite uma resposta mais ágil das forças policiais e amplia a capacidade de prevenção e combate ao crime organizado e ao tráfico internacional de drogas.

Reforço também alcança outros municípios do Alto Solimões

Fotos: Alex Pazuello/ Secom



Além de Tabatinga, o governador também realizou entregas de viaturas em Benjamin Constant e Atalaia do Norte, reforçando o policiamento e a presença do Estado em toda a calha do Alto Solimões.

Desde julho, já foram entregues 657 veículos a unidades da PMAM e da Polícia Civil, sendo 172 destinados ao interior e 31 à Polícia Civil, totalizando R$ 37,7 milhões em investimentos.

Investimentos incluem bases fluviais e lanchas blindadas

Além da renovação da frota terrestre, o Governo do Estado também investe em operações fluviais, com três Bases Arpão em funcionamento, duas bases náuticas de apoio, lanchas blindadas e embarcações de transporte de tropa.

Nesta nova etapa, uma lancha tropa no valor de R$ 1,8 milhão foi entregue para reforçar as ações policiais no Alto Solimões.

O conjunto de investimentos reafirma o compromisso do Governo do Amazonas em garantir mais segurança, tecnologia e estrutura operacional às forças policiais que atuam em Tabatinga e em toda a calha do Solimões — uma região estratégica para a proteção das fronteiras e o enfrentamento às organizações criminosas que operam na divisa internacional.

Fotos: Alex Pazuello/ Secom



