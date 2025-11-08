oportunidades

Editais oferecem oportunidades para níveis médio e superior com salários de até R$ 7,4 mil

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), divulgou os editais dos primeiros concursos públicos da Controladoria-Geral do Município (CGM) e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

O edital nº 02/2025 foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) na sexta-feira, 7/11, e pode ser acessado neste link.

As inscrições estarão abertas das 15h do dia 14 de novembro até as 15h do dia 15 de dezembro, exclusivamente no site www.institutoconsulplan.org.br.

Concurso da CGM oferece 35 vagas e cadastro reserva

O concurso da Controladoria-Geral do Município (CGM) oferece 35 vagas, sendo 25 para nível superior — 24 em ampla concorrência e 1 para Pessoa com Deficiência (PcD) — e 10 para nível médio, com 9 em ampla concorrência e 1 para PcD.

Também haverá cadastro de reserva para futuras convocações.

“A Prefeitura de Manaus realiza pela primeira vez no Estado do Amazonas um concurso público voltado a carreiras específicas do controle interno. Esse é um compromisso do prefeito David Almeida, que sempre preza por transparência, por melhoria dos resultados na gestão pública, entendendo que o controle interno é uma parte fundamental desse processo de construção de uma administração mais transparente, que visa uma Manaus mais próspera, com projetos e entregas que atendam as necessidades da população”, destacou o controlador-geral do município, Alessandro Moreira.

As taxas de inscrição serão de R$ 130 para nível médio e R$ 180 para nível superior.

O candidato poderá se inscrever em até dois cargos, desde que as provas sejam aplicadas em turnos distintos.

Concurso da Semmas tem 30 vagas com salários de até R$ 7,4 mil

Foto: Divulgação

O concurso da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) oferece 30 vagas de nível superior, sendo 28 de ampla concorrência e 2 para PcDs.

O Instituto Consulplan também será o responsável pela organização.

As oportunidades são para:

Analista Municipal I (áreas de Fiscalização, Química, Geografia e Geologia), com salário inicial de R$ 3.822,71 ;

(áreas de Fiscalização, Química, Geografia e Geologia), com salário inicial de ; Analista Municipal II (Engenharia Agrônoma, Ambiental, Civil e Florestal), com salário inicial de R$ 7.404,82.

“A gestão do prefeito David Almeida avança com indicadores recordes de ações de meio ambiente e sustentabilidade, e pretendemos ampliar esses números com o novo quadro de servidores. Esse concurso vai trazer para a prefeitura mais qualidade aos serviços públicos do município, todos fundamentais nas nossas futuras ações”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Fransuá Matos.

As inscrições seguem o mesmo prazo: das 15h do dia 14/11 até as 15h do dia 15/12, no site www.institutoconsulplan.org.br. A taxa para nível superior é de R$ 140, e o candidato também poderá se inscrever em até dois cargos, desde que em turnos distintos.

Leia mais: Enem 2025: veja como se preparar na véspera da prova