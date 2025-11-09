escolas estaduais

Chamamento público inicia na segunda-feira (10) e é voltado a produtores, cooperativas e agroindústrias interessadas em fornecer alimentos

O Governo do Amazonas abre, na segunda-feira (10), o período de credenciamento para o Programa de Regionalização da Merenda Escolar (Preme), voltado a produtores rurais, associações, cooperativas e agroindústrias interessados em fornecer alimentos ao cardápio das escolas estaduais em 2026.

O programa é executado pela Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS) e o credenciamento segue até o dia 10 de dezembro deste ano.

“Estamos fortalecendo o setor primário e garantindo a segurança alimentar na rede pública. O nosso governo tem trabalhado para dar oportunidade a todas as categorias, e sabemos que a produção tem um papel importante por colocar comida na nossa mesa. O lançamento deste edital é mais uma ação que mostra esse trabalho”, afirmou o governador Wilson Lima.

A diretora-presidente da ADS, Michelle Bessa, informou que o edital nº 009/2025, referente ao credenciamento, estará disponível a partir de segunda-feira no site da ADS (www.ads.am.gov.br).

O Preme é desenvolvido em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar e contará com mais de R$ 35,7 milhões destinados à execução do edital.

“Por meio do Preme, o Governo do Estado, além de garantir o direito à merenda escolar de qualidade, reforça a segurança alimentar dos alunos da rede estadual e ainda gera emprego e renda garantida aos trabalhadores do setor primário do Amazonas”, declarou Michelle Bessa.

Credenciamento e envio de documentos

Os interessados devem enviar a documentação pelo e-mail [email protected] ou entregar presencialmente na sede da ADS, localizada na avenida Carlos Drummond de Andrade, nº 1460, bairro Japiim, zona sul de Manaus, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

As Unidades Locais (Unlocs) do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário e Florestal Sustentável do Amazonas (Idam) também receberão documentos nos municípios do interior.

“Além disso, também a partir de segunda-feira, iremos realizar ações itinerantes no interior do estado para alcançar o maior número de produtores, facilitando o credenciamento ao edital do Preme”, destacou Michelle.

Cardápio escolar 2026

A coordenadora do programa, Jacqueline Azevedo, explicou que o edital contempla a compra de 22 produtos regionais para o cardápio escolar de 2026, entre hortifrútis e proteínas.

Entre os hortifrútis estão: abacaxi, abóbora, banana pacovã, cheiro-verde (convencional e orgânico), couve (convencional e orgânica), laranja, limão, macaxeira in natura, mamão, melancia, pimenta-de-cheiro e pimentão verde.

As proteínas incluem carne bovina em cubos congelados, carne moída, filé de peixe regional congelado, filé de pirarucu salgado seco, filé de pirarucu congelado e ovos de galinha. A merenda também terá açaí e polpa de frutas.

Uma das novidades do edital é a mudança na forma de fornecimento da couve folha, que será entregue em maços de 500 gramas — antes, os pacotes eram de 1 quilo. A alteração beneficia os agricultores, que poderão manter a mesma escala de cultivo e aumentar a renda.

