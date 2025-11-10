Trânsito

Acidente provocou congestionamento na região, causando transtornos aos motoristas

O motorista de um carro foi atropelado por um ônibus da linha 302 após se envolver em um engavetamento na Avenida Constantino Nery, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta segunda-feira (10).

Segundo testemunhas, o homem seguia no sentido Centro/bairro quando se envolveu na colisão. Logo após o acidente, ele desceu do veículo e acabou sendo atingido pelo ônibus.

Ainda conforme relatos, o motorista parecia transtornado e pode ter se jogado propositalmente na frente do coletivo, mas a informação ainda não foi confirmada pelas autoridades.

O acidente causou congestionamento na região e gerou transtornos aos motoristas. A vítima foi socorrida por populares até a chegada de uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Leia mais:

