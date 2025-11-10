Boatos

Publicação da influenciadora sobre ser 'mãe solteira' gerou rumores de separação

Virginia Fonseca levanta suspeitas de término com Vini Jr. ao se dizer ‘mãe solteira’

A influenciadora Virginia Fonseca chamou atenção nas redes sociais ao publicar, e logo apagar, uma foto que deixou seus seguidores confusos. No post original, feito em seu perfil no Instagram, a influenciadora se descreveu como “amiga, mãe solteira de três”, o que gerou especulações sobre um possível término com o jogador Vini Jr.

Pouco tempo depois, Virginia tratou de esclarecer os rumores ao publicar uma nova foto em que aparece abraçada ao namorado, em um registro que mostrava carinho e cumplicidade. “Já começando a semana com muita saudade”, escreveu na legenda.

Segundo apuração, Virginia se assustou com a repercussão do post original, que teria sido tirado de contexto. Uma fonte próxima à influenciadora afirmou que “a frase ‘mãe solteira’ tinha outro significado e, por isso, ela decidiu apagar o post e publicar o mesmo vídeo com outra legenda”.

A assessoria de imprensa de Virginia Fonseca foi procurada, mas não comentou o caso.

Namoro internacional

Virginia Fonseca e Vini Jr. assumiram publicamente o relacionamento no final de outubro. Após alguns dias juntos em Barcelona, na Espanha, a influenciadora retornou ao Brasil e marcou presença no GP de São Paulo de Fórmula 1, em Interlagos, neste domingo (9).

(*) Com informações do Metrópoles

