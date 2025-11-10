O último domingo (9), foi histórico no Colégio Militar de Manaus, palco do I Kids Bowl de Flag Football Infantil Estudantil, organizado pela AEVA (Associação Educacional Voz Ativa).
O evento reuniu mais de 500 pessoas, movimentando 7 equipes Sub-12 e 5 equipes Sub-14, com grande destaque para o time AEVA FIRES, representando o município de Coari, presença que emocionou e marcou o campeonato.
Foram dez horas de adrenalina, das 7h30 às 17h30, com arquibancadas vibrando e famílias celebrando o crescimento do Flag Estudantil no Amazonas.
Sub-12: Recanto Lions brilha e levanta o título
Em uma final eletrizante, o Recanto Lions, da Escola Recanto Interativo, superou o CMM Soldiers por 14 a 0, garantindo o troféu da categoria.
- Destaque ofensivo: QB Eva Maia, com atuação impecável
- Destaque defensivo: Aghata Sofia, a “Bruxa”, decisiva na Blitz
- MVP Sub-12: Daniel, do Recanto Lions
O técnico Binho Menezes celebrou emocionado:
“Foi mais um domingo fantástico! Preciso agradecer aos atletas, aos pais, ao professor Girleno, e aos diretores da Escola Recanto Interativo, professor Neto e professora Dulce, por acreditarem na AEVA e no Flag. O campeão voltou!”
Sub-14: AEVA Titans conquista título inédito
Com campanha firme e surpreendente, o AEVA Titans, comandado pelo Coach Ragnar, venceu adversários favoritos e levou o troféu do Sub-14.
O treinador, recém-chegado a Manaus, declarou:
“Estou há menos de um ano na cidade. Vim do Rio para jogar pelo Manaus FA e, por acaso, estou trabalhando na AEVA. Recebi o convite do coordenador Binho Menezes para ser coach e está sendo um sonho lidar com essas crianças e ajudar a AEVA a ser ainda maior. Go go go AEVA Titans!”
- MVP Sub-14: Ryan, do AEVA Titans
- Melhor ataque Sub-14: QB Eduarda Maia
AEVA reforça união e força das comunidades
O Diretor Geral da AEVA, professor Girleno, destacou:
“Este evento mostra a força da AEVA, de Manaus e de Coari, unindo esforços para levar alegria às crianças e consolidar o Flag estudantil no nosso estado. Aos pais, obrigada pela confiança — para chegar longe, vamos juntos.”
Próximos desafios: AEVA mira Orlando
Agora, a AEVA foca na competição do dia 29 de novembro, onde o time AEVA Recanto representará Manaus em disputa nacional que vale vaga para o Sub-12 em Orlando (EUA), com tudo pago pela NFL.
A frente técnica será formada por:
- Coach Binho Menezes — Head Coach
- Coach Gil — Coordenador Defensivo
Gil reforça a inspiração:
“Vamos trabalhar muito e nos espelhar no Sub-15 feminino, que conquistou o título nacional em São Paulo e vai ao México em janeiro representar o Brasil. Queremos repetir esse feito com o Sub-12.”
A AEVA segue crescendo, conectando sonhos e construindo futuros — e promete muitas novidades para 2026.
