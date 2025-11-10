Operação

Na ocasião, também foram apreendidos dois adolescentes peruanos.

A Polícia Federal, em ação conjunta com o Exército Brasileiro, prendeu um colombiano com 69,34kg em decorrência de operação realizada às margens do Rio Içá, em Santo Antônio do Içá, no interior do Amazonas, na última quinta-feira (6). Durante patrulhamento fluvial e terrestre na região, militares localizaram um acampamento em área de mata, aparentemente utilizado para guarda e transbordo de drogas.

No local, foram encontrados, além do preso, outros dois menores de idade, de nacionalidade peruana, que também participavam do crime . A substância apreendida, com características semelhantes ao skunk, estava acondicionada em sacos plásticos, em tabletes envoltos na cor azul, indicando armazenamento recente.

O material é supostamente proveniente da Colômbia. Diante dos fatos, os materiais foram apreendidos, os menores de idade conduzidos à Polícia Civil e ao Conselho Tutelar da região e o indivíduo encaminhado a Delegacia de Polícia Federal em Tabatinga para procedimentos cabíveis.

