Vídeo mostra o momento em que Elías Ramírez é emboscado em frente à própria empresa.

O empresário e ex-candidato a prefeito Elías Ramírez foi fuzilado com mais de 100 tiros no último sábado (8), na Guatemala. Ele estava em frente à própria empresa, quando homens armados o emboscaram e abriram fogo.

Imagens de câmeras de segurança mostram a vítima na calçada quando homens descem de um carro que estava parado. Na sequência, outros criminosos se aproximam e começam a disparar com armas de alto calibre, como AKs e ARs. A ação foi rápida e não deu chance de defesa.

Uma mulher que acompanhava o empresário também morreu no local.

Fontes locais indicam que o ataque pode estar ligado a disputas por contratos de construção na região, levantando suspeitas de envolvimento de cartéis. Ramírez era figura influente em El Tejar, Parramos, e já havia concorrido ao cargo de prefeito.

A polícia investiga o crime. Os criminosos fugiram logo após o ataque. Eles usavam coletes e capacetes parecidos com os utilizados em obras.

