Operação

Perseguição no bairro Ponta Negra termina com apreensão de drogas, veículo de luxo e materiais eletrônicos

Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de maconha e de um veículo de luxo abandonado após uma perseguição na noite desta segunda-feira (10), no bairro Ponta Negra, zona oeste de Manaus.

A apreensão ocorreu por volta das 20h30, quando uma viatura realizava patrulhamento na Rua Sócrates Bonfim e avistou dois veículos — uma caminhonete RAM e um Fiat Mobi — em atitude suspeita, parados próximos a uma área de mata escura.

Ao notarem a aproximação da viatura, os ocupantes dos dois carros fugiram imediatamente. Os policiais iniciaram o acompanhamento tático do veículo RAM. Durante a perseguição, o condutor desviou para uma área de mata fechada, abandonou o automóvel e fugiu a pé, embrenhando-se no matagal para despistar a equipe.

Caminhonete continha 70 tabletes de maconha e eletrônicos

Dentro da caminhonete abandonada, a polícia encontrou uma carga significativa de drogas e outros materiais. Ao todo, foram apreendidos 70 tabletes de substância análoga à maconha, um notebook da marca Apple, um celular iPhone, um fone de ouvido sem fio e um caderno de anotações.

Todo o material e o veículo foram encaminhados ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis e o início das investigações que buscam identificar os suspeitos que fugiram.

Leia mais

Polícia procura três pessoas desaparecidas em Manaus