Destaque

Prefeito apresenta projetos de energia limpa, saneamento e adaptação climática em Belém.

Publicado em 11 de novembro de 2025

Por Em Tempo*

Por Em Tempo*

O prefeito de Manaus, David Almeida, participou nesta segunda-feira (10/11) do primeiro dia oficial da COP30, em Belém (PA). Ele integrou o painel Aliança pela Amazônia Urbana: caminhos para o desenvolvimento sustentável das cidades amazônicas, ao lado de autoridades nacionais e internacionais.

Liderança e governança climática

O prefeito defendeu a necessidade de uma governança federativa mais eficiente entre União, Estados e municípios. Segundo ele, as cidades amazônicas são o foco dos impactos da crise climática.

“Os efeitos extremos chegam primeiro às cidades. Manaus registrou a maior cheia em 2021 e grandes estiagens em 2023 e 2024. Precisamos de acesso a financiamento climático para garantir respostas estruturantes e rápidas”, afirmou.

Também destacou a desigualdade federativa, que reduz capacidade de investimento municipal devido à menor arrecadação.

Projetos de energia limpa e infraestrutura sustentável

Durante o debate, David Almeida apresentou projetos recentes, como o novo aterro sanitário público. O espaço integra produção de energia renovável por biogás e geração fotovoltaica, reduzindo emissões e acelerando a transição energética local.

O prefeito reforçou a necessidade de mecanismos que ajudem cidades amazônicas a captar recursos e atrair investimentos privados, especialmente em soluções baseadas na natureza.

Cases de Manaus na COP30

Ecobarreiras e reflorestamento

Manaus mantém mais de 90% do território preservado e avança em ações de proteção ambiental. Entre elas:

Ecobarreiras que evitam cerca de 300 toneladas de lixo/mês nos igarapés.

nos igarapés. 46 mil novas árvores plantadas desde 2021, sendo 26 mil somente em 2025.

Essas medidas reduzem ilhas de calor, preservam cursos d’água e reforçam áreas verdes.

Aterro público e saneamento

A capital conta com o primeiro aterro sanitário 100% público da região Norte, com:

67 hectares

4 camadas de impermeabilização

Capacidade para 2.600 toneladas/dia

O avanço no saneamento também é expressivo, passando de 16% em 2021 para até 40% até o fim de 2025.

Habitação e adaptação

Mais de 576 unidades habitacionais serão entregues em 2025, e outras 4.700 já estão contratadas. Todas incluem drenagem, arborização e infraestrutura verde.

Mercado de carbono

Manaus é pioneira com a Bolsa de Créditos de Carbono da Amazônia, que projeta movimentar US$ 500 milhões até 2028 para projetos ambientais e sociais.

Participação técnica

O painel contou com especialistas como:

Vanessa Grazziotin (OTCA)

Gabriela Savian (Ipam)

Economista Cláudio Puty

Eles debateram temas como infraestrutura hídrica, vulnerabilidade socioambiental e caminhos de financiamento climático acessível.

O que é a COP30

A COP30 ocorre entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém. O evento reúne países, organismos internacionais e sociedade civil para discutir metas globais contra mudanças climáticas.

A expectativa é que entre 5 e 7 mil pessoas circulem diariamente pelos espaços da conferência.

Próximos compromissos

Nesta terça-feira (11/11), o prefeito participa do painel “Selo Caixa Gestão Sustentável”, às 14h, na Arena Espaço Caixa, ao lado do prefeito de Belém, Igor Normando, e dirigentes da Caixa.

Leia mais:

David Almeida apresenta na COP30 projeto das ecobarreiras de Manaus