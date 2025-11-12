O prefeito de Manaus, David Almeida, participou nesta segunda-feira (10/11) do primeiro dia oficial da COP30, em Belém (PA). Ele integrou o painel Aliança pela Amazônia Urbana: caminhos para o desenvolvimento sustentável das cidades amazônicas, ao lado de autoridades nacionais e internacionais.
Liderança e governança climática
O prefeito defendeu a necessidade de uma governança federativa mais eficiente entre União, Estados e municípios. Segundo ele, as cidades amazônicas são o foco dos impactos da crise climática.
“Os efeitos extremos chegam primeiro às cidades. Manaus registrou a maior cheia em 2021 e grandes estiagens em 2023 e 2024. Precisamos de acesso a financiamento climático para garantir respostas estruturantes e rápidas”, afirmou.
Também destacou a desigualdade federativa, que reduz capacidade de investimento municipal devido à menor arrecadação.
Projetos de energia limpa e infraestrutura sustentável
Durante o debate, David Almeida apresentou projetos recentes, como o novo aterro sanitário público. O espaço integra produção de energia renovável por biogás e geração fotovoltaica, reduzindo emissões e acelerando a transição energética local.
O prefeito reforçou a necessidade de mecanismos que ajudem cidades amazônicas a captar recursos e atrair investimentos privados, especialmente em soluções baseadas na natureza.
Cases de Manaus na COP30
Ecobarreiras e reflorestamento
Manaus mantém mais de 90% do território preservado e avança em ações de proteção ambiental. Entre elas:
- Ecobarreiras que evitam cerca de 300 toneladas de lixo/mês nos igarapés.
- 46 mil novas árvores plantadas desde 2021, sendo 26 mil somente em 2025.
Essas medidas reduzem ilhas de calor, preservam cursos d’água e reforçam áreas verdes.
Aterro público e saneamento
A capital conta com o primeiro aterro sanitário 100% público da região Norte, com:
- 67 hectares
- 4 camadas de impermeabilização
- Capacidade para 2.600 toneladas/dia
O avanço no saneamento também é expressivo, passando de 16% em 2021 para até 40% até o fim de 2025.
Habitação e adaptação
Mais de 576 unidades habitacionais serão entregues em 2025, e outras 4.700 já estão contratadas. Todas incluem drenagem, arborização e infraestrutura verde.
Mercado de carbono
Manaus é pioneira com a Bolsa de Créditos de Carbono da Amazônia, que projeta movimentar US$ 500 milhões até 2028 para projetos ambientais e sociais.
Participação técnica
O painel contou com especialistas como:
- Vanessa Grazziotin (OTCA)
- Gabriela Savian (Ipam)
- Economista Cláudio Puty
Eles debateram temas como infraestrutura hídrica, vulnerabilidade socioambiental e caminhos de financiamento climático acessível.
O que é a COP30
A COP30 ocorre entre 10 e 21 de novembro de 2025, em Belém. O evento reúne países, organismos internacionais e sociedade civil para discutir metas globais contra mudanças climáticas.
A expectativa é que entre 5 e 7 mil pessoas circulem diariamente pelos espaços da conferência.
Próximos compromissos
Nesta terça-feira (11/11), o prefeito participa do painel “Selo Caixa Gestão Sustentável”, às 14h, na Arena Espaço Caixa, ao lado do prefeito de Belém, Igor Normando, e dirigentes da Caixa.
Leia mais:
David Almeida apresenta na COP30 projeto das ecobarreiras de Manaus