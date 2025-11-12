Violência

Suspeitos renderam pacientes e exigiram celulares e pertences pessoais

Suspeitos armados assaltaram pacientes que aguardavam atendimento na Unidade de Saúde da Família (USF) Dr. Agnaldo Gomes da Costa, localizada no bairro São José, Zona Leste de Manaus, durante a manhã de terça-feira (11).

Um vídeo que circula nas redes sociais registra o momento em que criminosos se aproximam da unidade de saúde. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), os suspeitos renderam pacientes e exigiram celulares e pertences pessoais, mas não chegaram a invadir o local.

De acordo com a Polícia Civil do Amazonas, quatro suspeitos, divididos em duas motocicletas, estão sendo procurados pela ação criminosa. Durante buscas em um imóvel abandonado, os policiais localizaram uma das motos utilizadas no crime, além de uma espingarda e um simulacro de arma de fogo.

A polícia conseguiu identificar um suspeito: Edivan Maquiné Pereira, conhecido como “Nariz”. Ele segue foragido.

Os comparsas ainda não foram identificados. Informações que possam auxiliar nas investigações podem ser repassadas, de forma anônima, ao disque-denúncia do 9º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Leia mais: Suspeito é agredido por moradores após tentativa de assalto em Manaus