Vítima tentou se proteger das agressões e foi salva por uma vizinha após ser atacada dentro de casa durante a madrugada

Um homem de 29 anos foi preso em flagrante, na terça-feira (11), por tentativa de feminicídio contra a própria companheira, de 27 anos, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus. A vítima, que está grávida de oito meses, foi brutalmente agredida com chutes e socos.

De acordo com a delegada Nathalia Oliveira, o crime ocorreu na madrugada de terça, por volta das 4h, quando o suspeito chegou à residência embriagado e sob efeito de drogas. Ele se mostrou bastante agressivo e passou a ofender a vítima com palavras de baixo calão, exigindo que ela entregasse seu cartão bancário.

Violência

Diante da recusa, o homem iniciou as agressões físicas, desferindo chutes, tapas, empurrões e socos, inclusive na região abdominal da vítima, que está grávida. Em seguida, a mulher saiu de casa pedindo socorro, momento em que uma vizinha interveio e tentou conter o agressor.

A vizinha percebeu que a vítima apresentava fortes contrações e a barriga estava endurecida, temendo que ela entrasse em trabalho de parto. Por conta disso, conduziu a mulher até uma unidade hospitalar, onde ela recebeu atendimento médico.

Após a polícia ser acionada, o suspeito foi localizado e preso em flagrante. Durante a ação, foi constatado que ele também possuía um mandado de prisão em aberto pelo crime de roubo.

Procedimentos

O homem foi conduzido à sede da DECCM Norte/Leste, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. Ele permanece à disposição da Justiça.

(*) Com informações da assessoria

