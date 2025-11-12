Futebol

Treinador de 31 anos retorna ao clube, agora no comando da equipe, e promete um time competitivo para a próxima temporada.

O Manaus Futebol Clube anunciou João Victor como novo técnico do Manaus para a temporada 2026. O treinador retorna ao clube, onde atuou como auxiliar em 2023, com a missão de montar uma equipe competitiva e alcançar as metas traçadas pela diretoria.

Experiência e reencontro com o clube

“É um grande desafio, mas também uma oportunidade que encaro com muita motivação e confiança. Tive a felicidade de trabalhar aqui em 2023, então conheço bem a estrutura, a diretoria e a forma como o clube é organizado — e isso faz toda a diferença para construirmos um trabalho sólido desde o início”, declarou João Victor durante a coletiva.

Aos 31 anos, esta será a primeira experiência de João Victor como técnico principal. Ele já trabalhou ao lado de treinadores como Thiago Carpini, Roger Silva e João Burse, experiências que pretende aplicar na nova função. Com essa bagagem, o João Victor novo técnico do Manaus quer criar um time que represente a torcida dentro de campo.

Compromisso com intensidade e identidade

“O objetivo é ser uma equipe competitiva, com intensidade, identidade e que represente o torcedor dentro de campo. Vamos trabalhar muito para fazer um grande ano. Estou muito motivado e o jogador que aqui estiver terá que ter essa mesma motivação de ajudar o clube. Esse será o espírito”, completou o novo comandante.

Carreira e conquistas

Antes de retornar ao Manaus, João Victor teve passagens por Cruzeiro/MG, onde iniciou a carreira, além de Inter de Limeira/SP, Athletic/MG, Botafogo/PB e Pouso Alegre/MG. No Athletic, conquistou duas vezes o Troféu do Interior e a Recopa Mineira.

Leia mais

Do Futebol de Rua à Solidariedade: Apoio Comunitário Através do Esporte nos Bairros Amazônicos