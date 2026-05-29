Rio de Janeiro

Seleção Brasileira enfrenta o Panamá neste domingo, no Maracanã

O Brasil enfrenta o Panamá neste domingo (31), às 17h30 (horário de Manaus), no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo. A partida será a última da Seleção Brasileira em solo nacional antes da viagem para os Estados Unidos.

Depois do confronto com os panamenhos, a equipe comandada por Carlo Ancelotti ainda disputará mais um amistoso antes do Mundial. O adversário será o Egito, no dia 6 de junho, em Cleveland, nos Estados Unidos.

Ancelotti esboça equipe para enfrentar o Panamá

Carlo Ancelotti montou nesta sexta-feira (29), na Granja Comary, em Teresópolis, a primeira formação para o amistoso contra o Panamá. A escalação teve Alisson; Wesley, Bremer, Léo Pereira e Alex Sandro; Casemiro e Bruno Guimarães; Matheus Cunha, Raphinha, Vini Junior e Luiz Henrique.

A equipe é bastante semelhante à considerada ideal pelo treinador para a estreia na Copa do Mundo, contra Marrocos, no dia 13 de junho. A principal diferença está na defesa. Quando estiverem à disposição, Marquinhos e Gabriel Magalhães devem assumir as vagas na zaga.

Os dois defensores e Gabriel Martinelli ainda não se apresentaram à Seleção porque disputam a final da Liga dos Campeões da Europa entre Arsenal e PSG.

Além disso, Ancelotti aproveitou o treinamento para observar outras opções. O técnico testou Fabinho e Danilo Santos no meio-campo, enquanto Ibañez e Douglas Santos receberam oportunidades nas laterais.

A comissão técnica pretende utilizar o maior número possível de atletas diante do Panamá para reduzir o desgaste físico neste início de preparação.

Bruno Guimarães é monitorado

Entre os titulares testados, Bruno Guimarães é o único jogador que inspira maior atenção. O volante do Newcastle apresenta desgaste físico leve e segue sendo monitorado pela comissão técnica.

Caso seja preservado, Danilo Santos aparece como principal opção para substituí-lo. A definição, no entanto, será tomada após o treinamento deste sábado (30).

Neymar segue recuperação de lesão

Neymar participou de uma atividade no gramado da Granja Comary nesta sexta-feira. Foi a primeira vez que o atacante esteve em campo durante a preparação da Seleção para a Copa do Mundo.

O jogador iniciou o dia com trabalhos de academia, fisioterapia e fortalecimento muscular na perna direita. Depois, acompanhou parte das atividades no gramado, mas não participou dos exercícios de maior intensidade.

O atacante do Santos se recupera de uma lesão na panturrilha direita sofrida na partida contra o Coritiba, pelo Campeonato Brasileiro, no último dia 17.

Segundo Rodrigo Lasmar, médico da Seleção Brasileira, o prazo estimado de recuperação varia entre duas e três semanas. Por isso, Neymar deve desfalcar o Brasil nos amistosos contra Panamá e Egito.

Dessa forma, o camisa 10 também passa a ser dúvida para a estreia da Seleção na Copa do Mundo, marcada para 13 de junho, diante de Marrocos.

Últimos compromissos antes da viagem

A Seleção encerra neste sábado a preparação em Teresópolis. O último treinamento no local será aberto para familiares e patrocinadores.

Na sequência, a delegação seguirá para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada em um hotel na Barra da Tijuca. O amistoso contra o Panamá terá transmissão da TV Globo, Sportv e ge.

Após a partida, os jogadores serão liberados e voltarão a se apresentar na segunda-feira para compromissos oficiais antes do embarque para os Estados Unidos.

Antes da estreia na Copa do Mundo, o Brasil ainda enfrentará o Egito, em Cleveland, no último teste da equipe de Carlo Ancelotti.

*Com informações do Lance

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