Grand Slam francês

Brasileiro de 19 anos supera ex-número 1 do mundo em virada épica e avança às oitavas do Grand Slam francês

O brasileiro João Fonseca, número 30 do mundo, conquistou uma vitória histórica nesta sexta-feira (29) ao eliminar Novak Djokovic na terceira rodada de Roland Garros. Na quadra central de Paris, o tenista de 19 anos protagonizou uma virada emocionante e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, em uma atuação que empolgou o público na Philippe-Chatrier.

Logo no início da partida, Novak Djokovic impôs seu ritmo e usou toda a experiência para dominar as ações. O sérvio quebrou o saque de Fonseca no primeiro game e manteve a consistência para fechar o set inicial em 45 minutos.

Em seguida, o cenário se repetiu no segundo set. Embora João Fonseca tenha equilibrado mais as trocas e confirmado bons games de saque, Djokovic voltou a ser decisivo nos momentos importantes e abriu 2 sets a 0.

Fonseca reage e muda o jogo em Paris

Apesar da desvantagem, Fonseca não se abateu. Pelo contrário, o brasileiro voltou mais agressivo após o intervalo e passou a pressionar o adversário nas devoluções.

A reação começou cedo no terceiro set, quando ele conseguiu uma quebra no segundo game. Em seguida, sustentou um game longo de quase dez minutos, o que elevou sua confiança e incendiou a torcida na quadra central.

No momento decisivo da parcial, Fonseca confirmou o saque com rapidez e levou o público ao apoio direto na Philippe-Chatrier. Sacando para fechar o set, o brasileiro manteve o ritmo e venceu por 6/3.

Marca histórica e virada emocional

O resultado teve impacto histórico. Foi a primeira vez em dez anos que Novak Djokovic perdeu um set para um brasileiro em torneios oficiais. A última ocorrência havia sido contra Thomaz Bellucci, no Masters de Roma.

Com o embalo, Fonseca manteve a intensidade no quarto set. Embora tenha desperdiçado quatro break-points, ele conseguiu a quebra e sustentou trocas longas no fundo de quadra. Assim, fechou mais uma parcial e levou a decisão para o quinto set sob forte tensão na arena.

Vitória no quinto set após batalha de quase 5 horas

No set decisivo, Djokovic começou melhor e abriu 3 a 1 após uma quebra. No entanto, Fonseca reagiu rapidamente, devolveu a quebra e empatou em 3 a 3.

A partir daí, o brasileiro cresceu no jogo e confirmou a virada em 7/5, após uma batalha de 4 horas e 54 minutos. O confronto se tornou o mais longo da carreira de Fonseca e também o mais extenso de Djokovic no Grand Slam francês.

Próximo desafio nas oitavas

Com a vitória, João Fonseca avançou às oitavas de final de Roland Garros. Agora, ele aguarda o vencedor do duelo entre Casper Ruud e Tommy Paul para conhecer seu próximo adversário no torneio.

(*) Com informações da CNN Brasil

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