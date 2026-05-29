Tufão da Colina

Técnico faz primeira competição nacional no comando do Tufão da Colina e destaca foco na evolução das atletas

O São Raimundo entra em campo neste domingo (31), às 15h (horário de Manaus), para iniciar sua trajetória no Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17. O Tufão da Colina enfrenta o São Paulo no estádio Ismael Benigno, a Colina, com entrada gratuita para os torcedores. Além disso, o duelo abre as disputas do Grupo D, que também reúne Ação-MT e Sport-PE.

Estreia marca novo desafio para comissão técnica

A partida representa um momento importante não apenas para as atletas, mas também para o técnico Carlos Daniel, que fará sua estreia em uma competição nacional no futebol feminino como treinador principal.

Diante da expectativa, o comandante destacou o peso do desafio e a preparação ao longo do período pré-competitivo.

“É o meu primeiro desafio nacional como treinador principal no futebol feminino e tenho ansiedade, claro, mas uma ansiedade boa. Me preparei e sigo me preparando todo esse tempo para aproveitar oportunidades como essa. E a oportunidade chegou. Espero que essa ansiedade possa ser transformada em sabedoria para que eu tome as melhores decisões possíveis”, revelou o comandante do Tufão da Colina.

Formato do Brasileiro Feminino Sub-17

O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-17 contará com quatro fases. Na etapa inicial, 24 clubes se dividem em seis grupos com quatro equipes cada.

Em seguida, avançam os seis primeiros colocados e os dois melhores segundos colocados para as quartas de final. A partir daí, o torneio segue em mata-mata com jogos de ida e volta até a final. Em caso de empate, a decisão ocorre nos pênaltis.

Objetivo do clube vai além do resultado

Ao projetar a participação do São Raimundo, Carlos Daniel adotou uma visão voltada para o desenvolvimento das atletas. Segundo ele, o desempenho individual e coletivo tem prioridade sobre o placar.

“O objetivo principal do clube é mostrar as meninas e todo o potencial delas. No processo de formação, o resultado vai ser sempre uma consequência de todo o período de preparação. O objetivo principal sempre tem que ser a evolução de cada atleta. É claro que queremos passar de fase e chegar o mais longe possível, mas isso vai ser consequência daquilo que elas consigam mostrar dentro de campo”, detalhou o técnico de 26 anos.

Ele ainda reforçou a importância da liberdade dentro de campo e da execução do trabalho desenvolvido durante os treinos.

“O que nós estamos preparando e esperando das meninas é para que sintam-se à vontade dentro de campo, consigam desempenhar da melhor forma possível. Que elas coloquem em prática tudo aquilo que trabalhamos para que sejam vistas também pelo Brasil inteiro”, completou.

Preparação e desafio na estreia

Antes da estreia, o São Raimundo realizou um treino aberto à imprensa nesta sexta-feira (29), no próprio estádio Ismael Benigno. O trabalho marcou os ajustes finais da equipe para o confronto contra o São Paulo, considerado um dos favoritos da competição.

A equipe paulista chega ao torneio com destaque no cenário nacional, já que ocupa a terceira colocação na Série A1 do futebol feminino profissional.

O São Raimundo iniciou a preparação ainda na primeira quinzena de março, com integração entre as equipes Sub-17 e Sub-20. Durante o período, o foco do treinador também esteve no fortalecimento mental das jogadoras.

“Estamos indo para o nosso terceiro mês de preparação e as meninas estão prontas, preparadas. Trabalhamos em todos os períodos, aspectos físicos, táticos, técnicos, mas principalmente o aspecto mental, para que as meninas consigam colocar em prática tudo isso que foi trabalhado”, finalizou Carlos Daniel.

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