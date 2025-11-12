Prisão

Suspeitos foram presos em área de mata após fuga.

Dois homens foram presos na manhã desta quarta-feira (12/11), suspeitos de roubar passageiros de um ônibus do transporte coletivo no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus. A ação foi realizada por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que conseguiram recuperar oito aparelhos celulares levados durante o crime.

De acordo com o comandante da 19ª Cicom, capitão PM Sérgio Portela, por volta das 10h, as equipes estavam em patrulhamento quando foram informadas, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Copom), sobre o assalto. Os suspeitos haviam fugido em direção a uma área de mata próxima a um cemitério.

“Diante das informações, as equipes da 19ª Cicom realizaram um cerco na área de mata e conseguimos prender os dois infratores que haviam cometido esse roubo. Com eles, foram localizados oito celulares roubados dos passageiros e um simulacro de arma de fogo”, informou o capitão.

A dupla, juntamente com o material apreendido, foi encaminhada para o 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população a denunciar ações criminosas de forma imediata pelo disque denúncia 190. A identidade do denunciante é mantida em sigilo.

Leia mais:

Assaltante pula de ônibus em movimento antes de acidente em Manaus; VÍDEO