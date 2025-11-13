Violência

Idosa está internada na UTI devido à gravidade dos ferimentos

Uma idosa de 102 anos foi espancada dentro da própria casa durante um assalto no bairro Jerusalém, em Tefé, no interior do Amazonas, na quarta-feira (12).

Segundo testemunhas, a nora da vítima havia saído de casa e a deixou sozinha. Nesse momento, o suspeito aproveitou a oportunidade, entrou na residência e agrediu a idosa. Pouco depois, o filho da vítima foi alertado por um vizinho sobre a presença de um estranho no local e, ao entrar na casa, encontrou a mãe ensanguentada e gravemente ferida.

A idosa estava consciente no momento em que foi socorrida, mas precisou ser internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

O principal suspeito, até o momento, é um ex-vizinho da vítima, apontado por moradores como alguém envolvido em furtos na região. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Amazonas.

