Tráfico de drogas

Droga foi encontrada em embarcação abandonada perto da Ilha da Paciência, em Iranduba; caso foi encaminhado à polícia.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu 112 tabletes de maconha na noite de quarta-feira (12), no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. A ação foi conduzida por policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) após uma denúncia anônima.

Por volta das 21h40, a equipe recebeu informação de que uma embarcação havia sido abandonada nas proximidades da Ilha da Paciência. Os policiais realizaram patrulhamento fluvial até o local e encontraram o barco.

Durante a revista, foram localizadas dez sacas contendo os 112 tabletes de maconha, totalizando uma grande apreensão de entorpecentes na região.

O material e a embarcação foram encaminhados à 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba, onde o caso segue sob investigação.

🚨 Denúncias

A Polícia Militar do Amazonas reforça o pedido para que a população colabore com informações sobre atividades criminosas.

As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos números:

📞 190 — emergências

📞 181 — disque denúncia

A identidade do denunciante é mantida em sigilo absoluto.

