Base Arpão 2

Abordagem aconteceu em uma embarcação que seguia de Japurá para Manaus.

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) apreendeu mais de 640 gramas de ouro escondidos dentro de peças de máquina em uma embarcação abordada nas proximidades de Coari, a 363 quilômetros de Manaus. A ação ocorreu na quarta-feira (12) durante operação da Base Fluvial Arpão 2, e resultou na prisão de um homem de 47 anos.

De acordo com a PM, a abordagem ao ferry boat ocorreu por volta das 12h30, durante fiscalização de rotina em uma embarcação que havia saído de Japurá com destino a Manaus. Durante a vistoria, os agentes desconfiaram de uma peça metálica e decidiram abri-la.

Dentro do objeto, os policiais encontraram oito unidades de material metálico contendo o ouro escondido. O suspeito, que seria o responsável pelo transporte, foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil pelo crime de transporte ilegal de matéria-prima pertencente à União.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), a apreensão representa um prejuízo de mais de R$ 337 mil ao crime e faz parte das ações integradas de combate a ilícitos e crimes ambientais na região do Médio Solimões.

