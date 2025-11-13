Gestão Pública

Encontro no Palácio do Governo tratou de pautas estratégicas como Passe Livre Estudantil e cofinanciamento da saúde, reforçando a parceria entre Estado e Município

Em um encontro realizado nesta quinta-feira (13), na sede do governo do Estado, localizada na avenida Brasil, Compensa, zona Oeste, o prefeito de Manaus, David Almeida, e o vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, discutiram e alinharam pleitos cruciais para a capital do Amazonas.

O prefeito David Almeida, acompanhado do secretário Clécio Freire, titular da Secretaria Municipal de Finanças, Planejamento e Tecnologia da Inovação (Semef), destacou que a visita ao vice-governador ocorre após ele iniciar uma agenda de diálogo com prefeitos do interior, ação que reforça a boa interlocução entre os dois, com objetivo central de garantir a continuidade e qualidade na prestação dos serviços públicos.

Entre as pautas levadas ao vice-governador, destacam-se a questão do Passe Livre Estudantil e a necessidade de cofinanciamento da saúde, abrangendo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Prefeito David Almeida e Vice-governador Tadeu de Souza / FOTO: Dhyeizo Lemos / Semcom

“Vim fazer uma visita ao vice-governador do Amazonas, trazendo alguns pleitos da prefeitura. Aqui, discorremos sobre esses temas, até pela agenda diária do vice-governador, que tem recebido diversos prefeitos do interior. O prefeito da capital ainda não tinha feito essa visita. E eu quero aqui agradecer a forma como fui recebido e mostrar a unidade nas questões estadual e municipal “, destacou o prefeito.

O vice-governador, por sua vez, sublinhou a importância de intensificar a cooperação entre os entes federativos, em especial com Manaus, que representa 55% da população do Estado e possui o maior arranjo econômico.

“O espaço fiscal, que a gente sabe que é muito reduzido, principalmente para os municípios, isso demanda uma capacidade de criatividade, de inovação e fazer com que o gasto público seja o mais eficiente possível,” afirmou o vice-governador.

Tadeu de Souza ainda reforçou o compromisso do gabinete em apoiar a capital. “Acima de tudo, prefeito David, saiba que na Vice-Governadoria, na pessoa do vice-governador, você tem um agente político, um agente público que é profundamente interessado em resolver as demandas que são imensas e complexas na cidade de Manaus.”

(*) Com informações da assessoria

