Júlia Christiny é a terceira do estado a integrar a ABARS.

A jovem escritora amazonense Júlia Christiny Fernandes Lima, conhecida como J. Flima, tomou posse na Academia de Belas Artes do Rio Grande do Sul (ABARS) em 8 de novembro de 2025, durante cerimônia em Porto Alegre. O convite reconhece seu talento literário e sua atuação no cenário artístico e cultural da Região Norte.

Jovem autora concilia estudos e literatura

Além de escritora, J. Flima é aluna da 1ª série das Escolas Idaam, unidade Morada do Sol. Ela equilibra a rotina de estudos com a dedicação à literatura, inspirando colegas e professores ao mostrar que arte e educação podem caminhar juntas.

“Ver uma estudante amazonense ocupar um espaço de destaque nacional é motivo de orgulho para toda a comunidade escolar e literária. Júlia é exemplo de dedicação e talento”, declarou a direção do Idaam.

Trajetória literária e novos projetos

Natural de Manaus (AM), Júlia é integrante da Academia de Literatura, Artes e Cultura da Amazônia (ALACA) e da Associação dos Escritores do Amazonas (ASSEAM). Ela é autora de “Os Espíritos da Harmonia: Os Herdeiros” e “Os Espíritos da Harmonia: Mar de Tempestade”, além de participar da antologia “Contos da Meia-Noite”. Seu novo livro, “Lua Wolf: Ascensão de uma Estrela”, será lançado em dezembro de 2025.

Referência histórica na ABARS

Júlia é a terceira amazonense a ocupar uma cadeira na ABARS, seguindo o poeta Álvaro Smont e a autora e artista visual Sophia Diniz.

