Imagens mostram quatro incubadoras sendo instaladas em loja do Beco da Poeira.

Bebês internados na UTI Neonatal do Hospital Geral Dr. César Cals, no Centro de Fortaleza, foram levados às pressas para uma loja de acessórios de celulares após um incêndio atingir a unidade, na manhã desta quinta-feira (13). As incubadoras foram instaladas dentro do estabelecimento, que fica no centro comercial conhecido como Beco da Poeira, em frente ao hospital.

Imagens de câmeras de segurança mostram funcionárias da unidade de saúde chegando com quatro incubadoras e conectando os equipamentos à rede elétrica da loja, com a ajuda de comerciantes e populares que se mobilizaram para auxiliar no resgate.

Enquanto a fumaça tomava parte da área externa do hospital — como mostram vídeos obtidos pelo g1 — equipes de saúde retiraram rapidamente pacientes, inclusive recém-nascidos. Comerciantes do Beco da Poeira formaram um cordão humano para isolar a área e ajudar no transporte de macas e equipamentos.

O dono da loja que recebeu as incubadoras afirmou que o local foi escolhido por ser climatizado, já que a temperatura na rua chegava a cerca de 30 ºC no momento da ocorrência.

O incêndio começou pouco antes das 11h na subestação de energia do hospital e foi controlado em cerca de 30 minutos pelo Corpo de Bombeiros. A Secretaria da Saúde informou que nenhuma área assistencial foi atingida e que não houve feridos. Ainda assim, por precaução, pacientes foram transferidos para outras unidades da capital.

Segundo a secretária estadual de Saúde, Tânia Mara, 117 bebês devem ser evacuados e redirecionados para outros hospitais, além de 153 mulheres que também estão sendo transferidas.

