Susto

Animal com malformação rara foi encontrado já sem vida em Iraceminha (SC).

Iraceminha (SC) – Um leitão nasceu com dois corpos, uma cabeça e seis patas em uma propriedade na Linha Alto Biguá e chamou a atenção do produtor Ênio Uebel. O filhote nasceu morto durante o parto ocorrido na última quinta-feira (6).

Malformação surpreende agricultor

Ao verificar o chiqueiro após o nascimento dos demais filhotes, o agricultor encontrou sete leitões vivos e o animal malformado. Mesmo com anos de experiência na criação de suínos, Ênio afirmou nunca ter visto caso semelhante. A família cria porcos apenas para consumo próprio, em uma área de 12 hectares.

Animal será estudado por universidade

O produtor enviou o filhote para a Universidade do Oeste de Santa Catarina (Unoesc), em São Miguel do Oeste. Professores e estudantes vão preservar o animal e analisar as possíveis causas da deformidade.

Segundo o professor Jackson Preuss, a malformação pode ter ocorrido por um erro no desenvolvimento embrionário, resultando em duplicação parcial do embrião. Especialistas apontam ainda possíveis fatores genéticos, ambientais, toxinas, vírus ou deficiências nutricionais.

*Com informações do G1

