Praiou com Matheus & Kauan, exposições, filmes e atrações culturais movimentam a capital e o interior do Amazonas



O fim de semana no Amazonas terá o Praiou com Matheus & Kauan, além de festas, shows, competições esportivas e eventos gratuitos na capital e no interior. A programação acontece nesta sexta-feira (14), sábado (15) e domingo (16). Confira os destaques a seguir.

Estreias da semana nos cinemas

Sombras no Deserto

O filme revisita a infância pouco explorada de Jesus em uma narrativa com elementos de horror. Ambientado no século II d.C., acompanha uma família que se esconde no Egito durante o domínio do Império Romano. O garoto passa a despertar medo e fascínio na comunidade. Enquanto tenta controlar as habilidades do jovem, o carpinteiro (Nicholas Cage) vive um conflito entre fé, proteção e os perigos que cercam o menino.

Corações Jovens

Elias, 14 anos, desenvolve uma inesperada paixão pelo novo vizinho, Alexander. Tímido e confuso sobre seus sentimentos, ele esconde a situação de amigos e familiares enquanto vive a experiência do primeiro amor. Ao mesmo tempo, tenta lidar com o próprio caos emocional e provar que merece o coração do jovem por quem se apaixonou.

Sábado (15/11)

Praiou com Matheus & Kauan

Manaus recebe pela primeira vez o projeto “Praiou”, da dupla Matheus & Kauan. O show terá mais de três horas de duração, com repertório que inclui hits como “Que Sorte a Nossa”, “A Rosa e o Beija-Flor”, “Te Assumi pro Brasil” e músicas do DVD “Envolvente”, incluindo o sucesso “Ilusão de Ótica”, parceria com Ana Castela.

📍 Local: Podium da Arena da Amazônia, Avenida Constantino Nery, Flores

🕒 Horário: abertura dos portões às 21h

🎟️ Ingressos: disponíveis online

Studio 3

A 3ª edição da festa “Studio 3” traz uma noite de house music com DJs Davi Martins, Pina, Onmonica, Cib, Renato Mar e Tacca.

📍 Local: 8º andar do Edf. The Place, Rua Belo Horizonte, 9, Adrianópolis

🕒 Horário: a partir das 22h

🎟️ Ingressos: disponíveis online

Balbina Ecofest

O evento contará com provas esportivas como arrancada de carros e motos, pesca esportiva, triathlon e desafio de motocross, com mais de R$ 16 mil em prêmios.

📅 Data: sábado (15) e domingo (16)

📍 Local: Vila de Balbina, Presidente Figueiredo

🕒 Horário: a partir das 7h

Show de Berg Guerra

O Shopping Grande Circular inicia a comemoração de oito anos com shows gratuitos. O cantor apresenta repertório de brega e bolero.

📍 Local: Praça de Alimentação, piso L3 do Shopping Grande Circular

🕒 Horário: 19h

🎟️ Entrada: gratuita

Atrações culturais e exposições em Manaus

Trilha Sensorial no Bosque

O Bosque da Ciência (Inpa/MCTI) apresenta a ‘Trilha Sensorial de Madeira’, aberta de terça a domingo, das 9h às 16h30. Entrada gratuita mediante agendamento.

📍 Local: Bosque da Ciência

Exposição ‘Amazônia Preta’

A mostra celebra o Mês da Consciência Negra com arte e ancestralidade. Fica em cartaz até 22 de novembro, de segunda a sábado (exceto quartas), das 9h às 15h. Entrada gratuita.

📍 Local: Palacete Provincial, Centro

Exposição ‘Ilhática Amazônica’

A Galeria do Largo apresenta uma imersão poética e crítica sobre o território amazônico, até fevereiro de 2026, de quarta a domingo, das 15h às 20h. Entrada gratuita.

📍 Local: Galeria do Largo, Centro

Turnê Humberto Gessinger

O cantor apresenta a turnê 2025 ‘Acústicos do Engenheiros do Hawaii’, na ‘Corrida Nema 2025’.

📍 Local: Estacionamento do Shopping Ponta Negra

🕒 Horário: abertura dos portões 17h

🎟️ Ingressos: à venda online

Domingo (16/11)

Sambinha

O projeto estreia com roda de samba, clássicos do gênero e gastronomia do Rancho do Búfalo, criando encontros culturais com clima leve.

📍 Local: Área externa do Rancho do Búfalo

🕒 Horário: a partir das 16h

🎟️ Ingressos: pelo número (92) 98855-0479

Plaza Geek

Evento gratuito com cultura pop, cosplay e games, incluindo desfile cosplay, arena Pokémon, Just Dance, karaokê e concurso “Cospobre”.

📍 Local: Manaus Plaza Shopping

🕒 Horário: 14h às 20h

Mostra Interarte 2025

Maratona de espetáculos em três sessões no Teatro Amazonas.

📍 Local: Teatro Amazonas, Centro

🕒 Horário: 9h, 15h e 18h

🎟️ Ingressos: à venda online

Pista de Patinação no Gelo

Atração do ‘Natal 2025’ no Complexo Turístico Ponta Negra, funcionando diariamente das 17h às 22h até 15 de janeiro de 2026.

📍 Local: Complexo Turístico Ponta Negra

🎟️ Inscrição online e doação de uma lata de leite

