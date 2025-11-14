Agenda

O senador Omar Aziz participou, nesta sexta-feira (14), de uma série de atividades no Careiro Castanho, acompanhado do senador Eduardo Braga, do deputado federal Saullo Vianna, do deputado estadual Cristiano Dângelo, da prefeita Mara Alves, do ex-prefeito do Careiro, Nathan Macena, do ex-prefeito de Manacapuru, Beto Dângelo, além de outras lideranças locais. A agenda marcou entregas, encontros com moradores e visitas a estruturas públicas essenciais para o município.

Durante a inauguração da UBS Joana Pinheiro de Souza, Omar destacou a importância dos profissionais da saúde como pilar do atendimento público e lembrou que nenhuma obra faz sentido sem pessoas qualificadas garantindo o cuidado diário da população.

“Todo o meu respeito a esses servidores da área de saúde, que sem eles a gente não poderia fazer. Não adianta ter um prédio bonito se lá dentro não tiver pessoas se esforçando pra salvar vidas. Consultórios são importantes, mas quem salva vidas são vocês”, afirmou o senador, dirigindo-se aos trabalhadores do setor.

O parlamentar também reforçou o compromisso com políticas públicas que garantam dignidade e segurança às famílias do município. Em seu discurso, ressaltou que a gestão pública precisa ir além das obras físicas e priorizar ações que transformem a vida das pessoas.

“Eu quero um povo fazendo festa, sendo feliz, mas tendo segurança, saúde e educação. A gente aprende muito com o tempo, e o que aprendi me serviu de lição”, completou Omar.

A agenda no Careiro Castanho começou com a inauguração da Escola Municipal Maria Mercedes e terminou na sede urbana do município, com a entrega de ruas asfaltadas e infraestrutura.

“Tenham certeza de que eu e o Eduardo estaremos lá para ajudar vocês”, finalizou Omar.

