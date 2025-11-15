Brasileirão

O Amazonas está oficialmente rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A queda foi confirmada nesta sexta-feira (14), após o empate por 2 a 2 com o Paysandu, na Curuzu, pela 37ª rodada da Série B.

A temporada da equipe foi marcada por desempenho irregular, quatro trocas de técnicos, elenco reformulado e presença constante no Z-4. Em 37 jogos, o Amazonas venceu apenas oito, empatou 12 e perdeu 17, somando 36 pontos — podendo chegar a 39 — e terminando na 18ª posição. O desempenho é muito inferior ao da temporada passada, quando o time somou 52 pontos e ficou em 11º lugar.

O time também desperdiçou oportunidades dentro de casa, com sete vitórias, sete empates e quatro derrotas na Arena da Amazônia. Fora de casa, a situação foi ainda pior: apenas uma vitória, cinco empates e 13 derrotas, sendo o segundo pior visitante da Série B.

Queda anunciada

Os sinais de dificuldade apareceram cedo. O Amazonas não venceu nas oito primeiras rodadas e só saiu do Z-4 uma vez, na segunda rodada. A pressão se manteve durante toda a temporada. A defesa foi a segunda mais vazada da Série B, e o time falhou em confrontos diretos contra rivais da zona de rebaixamento.

Alguns números evidenciam a instabilidade:

Não venceu duas partidas seguidas em toda a competição

Apenas uma vitória fora de casa (contra o Avaí)

Segundo pior visitante da Série B

Sofreu 53 gols, com a segunda defesa mais vazada do campeonato

Sequência de técnicos e falta de continuidade

O Amazonas começou 2025 com Aderbal Lana, que comandou o time em competições estaduais e na Copa Verde. No estadual, Eduardo Barros assumiu, em sua primeira experiência como técnico profissional. Durante a Série B, o comando ainda passou por Guilherme Alves, Márcio Zanardi, Lana novamente e o auxiliar Ibson em duas partidas. A constante troca de treinadores impediu que o time tivesse padrão de jogo.

Elenco reconstruído no meio do ano

O clube também apostou em uma reformulação quase total do elenco. O time que disputou o estadual era praticamente diferente do que atuou na Série B. Foram contratados diversos jogadores estrangeiros — incluindo o atacante francês Yaya Sanogo, ex-Arsenal e Crystal Palace — mas a integração do grupo não funcionou e as contratações não renderam o esperado.

Olhando para 2026

Com o rebaixamento confirmado, o Amazonas retorna à Série C, dois anos após o acesso. O desafio agora é reorganizar o clube, construir um planejamento sólido e corrigir os erros que marcaram a temporada.

