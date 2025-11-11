Prisão

Motorista embriagado provocou colisão que resultou na morte de Grasiley Monteiro, de 24 anos.

Um homem de 32 anos foi preso em Novo Aripuanã (AM) após se envolver em um acidente de trânsito que matou Grasiley Monteiro, de 24 anos, conhecida como “Grazy”. A prisão ocorreu na segunda-feira (10/11).

A vítima era figura conhecida na cultura local, sendo a Donzela da Associação Folclórica Lenda do Apurinã, onde se destacava pela dedicação e talento.

O acidente aconteceu por volta das 12h, na rua Presidente Figueiredo, no Centro do município. Segundo a investigação, o motorista conduzia uma motocicleta Honda CG 160 Start, de cor prata, quando colidiu lateralmente com o veículo em que a vítima estava ao cruzar a via preferencial.

Testemunhas relataram que o suspeito dirigia em alta velocidade e demonstrava sinais de embriaguez — situação confirmada por exame clínico e pela própria confissão.

A jovem chegou a ser socorrida, mas morreu às 13h. O irmão dela e uma criança de três anos, que também estavam na moto, receberam atendimento e foram liberados. O condutor foi encaminhado ao hospital, onde permaneceu sob custódia.

A Polícia Civil informou que o homem responderá por homicídio culposo no trânsito. Ele passará por audiência de custódia e segue à disposição da Justiça.

