Violência

Ele apresentava pelo menos cinco perfurações de arma de fogo, incluindo na região da cabeça.

Um homem conhecido como “Babidi” morreu e outro ficou ferido após um tiroteio na noite desta sexta-feira (14), na área conhecida como “Suvaco de Cobra”, na rua Desembargador Gaspar Guimarães, bairro Parque Dez de Novembro, zona Centro-Sul de Manaus.

Moradores acionaram a Polícia Militar após ouvirem diversos disparos às margens de um igarapé. Durante as buscas, policiais da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) encontraram “Babidi” caído em uma viela próxima ao local. Ele apresentava pelo menos cinco perfurações de arma de fogo, incluindo na região da cabeça.

Segundo o delegado George Gomes, da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), uma segunda vítima também foi baleada e levada por populares a uma unidade de saúde, sem acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

O corpo de “Babidi” foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). A DEHS seguirá responsável pelas investigações.

Leia mais

VÍDEO: Motociclista ‘ressuscita’ após ser dado como morto na Zona Leste de Manaus