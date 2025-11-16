Comoção

Vídeo mostra pai sendo amparado enquanto observa filha morta

O pai de Yasmin Ferreira, que é policial militar, se desesperou ao chegar ao local de um grave acidente na tarde deste domingo (16), na Avenida do Turismo, próximo ao Aeroporto Eduardo Gomes.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o policial sendo amparado por outros colegas enquanto observa o corpo da filha caída na pista. O veículo em que Yasmin estava ainda não foi especificado.

Testemunhas relataram que uma picape Amarok e um Polo seguiam em alta velocidade, possivelmente disputando um racha, quando atingiram um Siena, que foi lançado contra um poste e ficou de cabeça para baixo. O motorista do Siena morreu no local.

A Amarok também capotou e ficou de lado, enquanto o Polo ficou destruído. O impacto derrubou um poste e bloqueou totalmente a avenida nos dois sentidos, provocando congestionamento.

Equipes do Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Militar e IMMU estão no local prestando atendimento às vítimas, controlando o trânsito e isolando a área. Até o momento, o número exato de feridos não foi confirmado, e as circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas.

