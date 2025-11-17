Governo do Amazonas

Policlínica e Hospital Dia chegam a 70% de execução e ampliam capacidade de atendimento, tecnologia e segurança no HPS 28 de Agosto

O governador Wilson Lima vistoriou nesta segunda-feira (17/11) as obras da nova Policlínica e do Hospital Dia em construção no Complexo Hospitalar Sul (CHS), em Manaus. Com cerca de 70% das obras concluídas, a unidade vai reforçar o atendimento aos pacientes do HPS 28 de Agosto, especialmente nos procedimentos de curta duração e acompanhamento pós-alta.

Durante a visita, Lima destacou que a construção representa uma etapa decisiva na reestruturação da rede estadual de saúde, reorganizando o fluxo de atendimento e melhorando a experiência dos pacientes. “Quem realizar procedimentos no 28 de Agosto e precisar retornar para curativos, retirada de gesso, medicação ou recuperação breve virá direto para esta unidade”, explicou, acompanhado do vereador Allan Campelo.

Com 300 metros quadrados, a Policlínica e o Hospital Dia terão consultórios multiprofissionais, sala de Raio-X, postos de atendimento, área de observação e espaços de apoio, com previsão de até 80 atendimentos diários, infraestrutura acessível e ambiente planejado para reduzir a demanda interna do hospital principal.

A vistoria também marcou a chegada de 149 novos equipamentos, incluindo ventiladores pulmonares, incubadoras, aspiradores cirúrgicos, monitores e marcapassos externos. Somados ao lote entregue em outubro, o CHS recebeu 380 itens em dois meses, fortalecendo a capacidade tecnológica da unidade.

Wilson Lima destacou ainda o avanço digital do CHS, lembrando que o HPS 28 de Agosto aboliu prontuários físicos e adotou registros eletrônicos completos. “A era da prancheta está chegando ao fim. Agora o enfermeiro usa o BIP para checar a pulseira do paciente, conferindo medicação, dosagem e horário com precisão”, afirmou.

FOTO: Diego Peres e Mauro Neto/Secom

