Inclusão

Com ações ampliadas e novos investimentos, programa avança na formação de talentos e na oferta de oportunidades para crianças e jovens

O Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci) segue consolidado como uma das ações mais estruturadas do Governo do Amazonas, nesse segmento. Em 2025, o programa ultrapassou 244 mil atendimentos apenas nos primeiros oito meses do ano, ampliando sua atuação para 32 núcleos em Manaus e cinco polos no interior. Além disso, incorporando novas modalidades, entre elas o kart, que passou a integrar a política pública como mais uma porta de inclusão e formação esportiva.

O avanço reforça a estratégia do governador Wilson Lima, alinhada ao projeto nacional do União Brasil, que prioriza investimentos sociais, democratização do esporte e ampliação do acesso para crianças e jovens.

Desde 2021, o Governo do Amazonas já investiu mais de R$ 23 milhões na construção, revitalização e reforma de espaços esportivos na capital e no interior. No total, 47 equipamentos foram entregues, sendo 42 em Manaus e cinco no interior. Desses, 14 passaram a operar como unidades do Pelci, fortalecendo a rede de atendimento e ampliando o alcance das 17 modalidades oferecidas gratuitamente pelo programa.

Com a modernização dos equipamentos e a expansão territorial, o Pelci reafirma seu papel como política pública que integra inclusão social, iniciação esportiva e fortalecimento comunitário. A chegada do kart ao programa marca esse novo momento. A modalidade, em ascensão no cenário nacional e internacional, oferece 80 vagas gratuitas e abre oportunidade inédita para crianças e adolescentes ingressarem no automobilismo — um esporte historicamente restrito, agora democratizado.

Para o governador Wilson Lima, o objetivo é ampliar horizontes e romper barreiras que sempre limitaram o acesso de jovens às modalidades de maior custo. “Quando abrimos as portas do kart para jovens que nunca teriam essa chance, mostramos que o esporte é política pública, é oportunidade real. Trabalhamos para que qualquer criança do Amazonas tenha acesso a essas experiências, independentemente da condição financeira”, afirma o governador.

Grande parte das obras que sustentam essa expansão foi executada pela Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE), órgão da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedurb). A UGPE revitalizou 25 equipamentos, dentre eles, a Quadra Monte Sião (Jorge Teixeira), o Campo Trave Amarela (Colônia Terra Nova), a Arena Betanhão e o Campo Noroeste (Betânia), além de dois complexos esportivos e uma quadra poliesportiva no conjunto Viver Melhor, no Lago Azul.

» ESPORTE QUE APROXIMA – Para o secretário da Sedurb e UGPE, Marcellus Campêlo, 2º vice-presidente estadual do União Brasil, o conjunto das obras reforça o alinhamento entre infraestrutura e impacto comunitário. “Esses espaços revitalizados criam condições reais para que o esporte aconteça onde as pessoas vivem. Trabalhamos com a convicção de que o esporte é instrumento de inclusão, desenvolvimento humano e de organização das cidades, e essa é a diretriz que guia nossas entregas no estado”, destaca Campêlo.

O secretário de Estado do Desporto e Lazer, Diego Américo, reforça que a ampliação das modalidades reflete a maturidade do programa. “A ideia é que o jovem amazonense encontre dentro do Pelci todas as possibilidades para se desenvolver, seja no futebol, no atletismo, nas artes marciais ou agora no automobilismo. Estamos nos preparando para revelar novos atletas de alto rendimento ao mundo”, antecipa o secretário.

Com investimentos contínuos, expansão consistente e diversificação das práticas oferecidas, o Pelci aponta o compromisso do Governo do Amazonas com o esporte como vetor de transformação social. Para o 3º vice-presidente estadual do União Brasil, Sérgio Litaiff, os resultados acumulados mostram a solidez da política pública. “A trajetória iniciada em 2021 revela um programa que cresce, se adapta e se fortalece, acompanhando uma gestão que entende o esporte como parte essencial do desenvolvimento humano e da inclusão”.

(*) Com informações da assessoria