Barreirinha

Testemunhas relataram que o fenômeno apareceu de repente e avançou em direção à margem do rio.

Um redemoinho se formou na tarde de domingo (16) no Porto do Pucu, em Barreirinha, interior do Amazonas, e chamou a atenção de moradores pela rapidez com que surgiu (veja o vídeo acima).

Testemunhas relataram que o fenômeno apareceu de repente e avançou em direção à margem do rio. Apesar do susto, os ventos eram fracos e levantaram apenas poeira e objetos leves, como a tampa de isopor de um ribeirinho que estava no local. Ao alcançar o rio, o redemoinho perdeu força e se dissipou em poucos segundos.

O professor José Augusto Veiga, do curso de Meteorologia da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), explicou que o fenômeno é conhecido como Dust Devil. Ele ocorre em dias muito quentes e com ventos fracos, quando o ar próximo ao solo aquece rapidamente e sobe em rotação.

“É um fenômeno de microescala, dura poucos segundos e tem diâmetro pequeno, entre 1 e 10 metros. Não provoca danos estruturais, diferente dos tornados”, afirmou.

Veiga destacou ainda que esse tipo de redemoinho pode ocorrer em qualquer cidade, especialmente em áreas de forte calor e solo seco, e sempre com curta duração e baixa intensidade.

Leia mais

Tornado no Paraná suspende Enem e deixa milhares sem luz