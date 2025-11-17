Seminário

Evento gratuito conecta profissionais de saúde, educação e assistência social para melhorar atendimento a crianças e adolescentes.

O Instituto de Assistência à Criança e ao Adolescente Santo Antônio (Iacas), anuncia, nesta segunda-feira (17), a abertura das inscrições para o Seminário Mobilizar e Agir, que será realizado no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus).

O evento tem como tema “Diálogos entre redes para a humanização do atendimento de crianças e adolescentes” e busca fortalecer a integração entre profissionais da saúde, educação e assistência social, promovendo debates e práticas para um cuidado mais sensível, articulado e humanizado.

Objetivos e importância do seminário

Para a diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, a oficina reforça o diálogo contínuo de sensibilização junto aos profissionais de saúde sobre a importância da notificação de casos suspeitos de violência, independentemente da natureza do evento.

“A realização desta oficina integra o planejamento de formação e atualização permanentes dos profissionais de saúde em pontos estratégicos da rede. É uma oportunidade fundamental para fortalecer a articulação entre todas as políticas envolvidas no cuidado, promovendo práticas que ampliem a qualidade e a humanização do atendimento”, destacou.

A coordenadora da Vigilância de Violências e Acidentes (Viva) da FVS-RCP, Cassandra Torres, ressalta a relevância da participação dos profissionais na oficina.

“A presença dos profissionais é essencial para qualificar a partir do treinamento técnico e humanizado para o acolhimento, contribuindo para um cuidado mais sensível, atento e responsável com as crianças e adolescentes, melhorando, portanto, a capacidade de identificação e seguimento dos casos na linha de cuidados por parte dos serviços no município”, comentou.

Público-alvo e inscrições

O seminário é gratuito e voltado a profissionais de saúde, educação, estudantes e famílias interessadas em fortalecer o cuidado e o vínculo com crianças e adolescentes. As inscrições podem ser feitas pelo site: Sympla.

Programação do seminário

A programação inclui temas essenciais para fortalecer a rede de proteção:

• Contextualização da Política de Proteção de Crianças e Adolescentes vítimas de violências no Brasil

• Sensibilização para o cuidado de crianças e adolescentes vítimas de violências

• Gravidez na adolescência e estupro de vulnerável

• Naturalização das violações de direitos de crianças e adolescentes no Amazonas

• Desafios contemporâneos: adolescência, violações de direitos e violência digital

